15 августа 2018 года

Уловы сверх суточных норм привели к штрафам

В Ленинградской области двое рыболовов-любителей заплатят штрафы за превышение суточных норм добычи. В лодках нарушителей рыбинспекторы обнаружили по одному лишнему судаку.

Рыболовов задержали в ходе рейда на реке Систа около деревни Систо-Палкино в Ломоносовском районе. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства, добыча двоих граждан превышала допустимую суточную норму для Западного бассейна. При осмотре плавсредств инспекторы обнаружили по шесть экземпляров судака в каждом (согласно правилам, разрешено не более пяти на человека).

Составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Рыбакам предъявили иски за ущерб, нанесенный водным биоресурсам: по 250 рублей за незаконно добытую особь. Кроме того, нарушители заплатят штрафы: по 2 тыс. рублей каждый.

Напомним, суточные нормы любительской рыбалки ввели и для остальных бассейнов: Байкальского, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Азово-Черноморского, Северного, Волжско-Каспийского и Дальневосточного.

Fishnews