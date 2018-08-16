16 августа 2018 года

Сахалин поддержал мораторий на новые квоты

Сахалинская областная дума поддержала проект закона о 15-летнем запрете на изменение перечня видов квот. Отмечено, что такая мера даст отрасли стабильность и позволит рыбопромышленникам реализовать производственные и социальные проекты.

Законопроект «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» внесли в Госдуму в конце июня. С инициативой выступила член Совета Федерации Елена Афанасьева.

Предлагается ввести запрет на изменение перечня квот добычи (вылова) водных биоресурсов, предусмотренных статьей 30 закона о рыболовстве, до того, как завершится 15-летний срок действия договоров о закреплении доли квоты вылова в морских водах.

Эту инициативу единогласно поддержали участники заседания Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 16 августа законопроект обсудили в Сахалинской областной думе. С докладом выступил председатель правления Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат Дмитрий Пашов.

Он обратил внимание, что в федеральный закон о рыболовстве регулярно пытаются внести поправки, изменяющие механизм распределения квот. «Это подрывает экономические основы предпринимательской деятельности, создает эффект экономической нестабильности, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности рыбной промышленности. А также осложняет возможность стратегического планирования добычи, переработки рыбопродукции, снижает темпы производства», - подчеркнул Дмитрий Пашов.

Депутат отметил, что предлагаемые законопроектом нормы позволят обеспечить стабильное правовое поле для работы рыбопромышленных предприятий в течение всего периода обладания правом пользования ресурсом. А без рисков перераспределения квот до окончания действия договоров бизнес сможет реализовать свои обязательства - производственные и социальные проекты.

Спикер добавил, что документ поддержали все общественные рыбацкие объединения и правительство Сахалинской области.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что законопроект должен спасти отрасль от аукционов, на которые могут отправиться 50% совокупного объема промышленных и прибрежных квот добычи краба. Дмитрий Пашов напомнил, что в Минфин уже представлен прогноз предполагаемых доходов в бюджет.

Областная дума единогласно поддержала законопроект. Соответствующее постановление будет направлено в Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Fishnews