13 ноября 2018 года

Максим Бергеля: Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Лососевая путина на Амуре показала: по измененным правилам рыболовства работать можно, основные сложности связаны с решениями региональной комиссии по анадромным, отмечает председатель АРУК Максим Бергеля. По его мнению, исправить ситуацию позволит продуманная концепция промысла для Хабаровского края.

В Хабаровском крае в 2018 г. все внимание было направлено на анализ действия измененных правил рыболовства: улучшили или усугубили ситуацию меры регулирования, над которыми было сломано немало копий, выясняли в ходе лососевой путины. Какие выводы сделали для себя предприятия, входящие в Ассоциацию рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК), Fishnews рассказал председатель объединения Максим Бергеля.

По его словам, несмотря на общее снижение объемов вылова по предприятиям объединения, рыбаки заметили снижение промысловой нагрузки. Основными плюсами в ассоциации называют отказ от одновременного использования ставных неводов и плавных сетей на одном рыбопромысловом участке и применением проходных дней по новому графику.

Что касается плавных сетей, то, по словам Максима Бергели, ограничения, которые были применены в отношении их размеров и возможностей использования, АРУК считает максимально возможными: «Особенно это касается плавных сетей с подвесками (поводцами). На участках с большими глубинами, которые характерны именно для Ульчского района, использовать это орудие лова с нынешними ограничениями оказалось весьма затруднительно: именно здесь отмечалось самое большое снижение уловов».

По словам представителя рыбацкой общественности, делать окончательные выводы о достаточности мер по снижению промысловой нагрузки, закрепленных в правилах рыболовства, пока преждевременно. Но продолжать настаивать на серьезной корректировке документа рыбаки уже не планируют, добавил он.

«В целом с правилами, которые действуют на данный момент, работать можно, они вполне приемлемые и рабочие для нас, рыбаков Ульчского и Комсомольского районов. Другое дело, что на пороге - в принципе новые правила рыболовства, которые планируется принять в ближайшем будущем, и как в них будут урегулированы злободневные вопросы – еще предстоит увидеть», – отмечает Максим Бергеля.

Вместе с тем на октябрьском совещании во Владивостоке, которое проводил замруководителя Росрыболовства Петр Савчук, и позже, на общем собрании АРУК, представители ассоциации отмечали, что сложности на промысле у предприятий все-таки возникали. «На наш взгляд, они были связаны не с законом, а с регулированием. Под регулированием в данном случае мы понимаем деятельность региональной комиссии по анадромным. Так получалось, что те проблемы, с которыми сталкивались наши рыбаки в путину 2018 года, фактически генерировались именно этим органом», – рассказал председатель АРУК.

Так, предприятия Ульчского, Комсомольского и других районов вновь столкнулись со сложностями при распределении резервов и выдаче предприятиям дополнительных объемов. Это, по словам руководителя объединения, не позволило рыбакам полностью освоить имевшиеся объемы. «Вопрос жесткого закрепления объемов между муниципальными районами (в т.ч. резерва и дополнительных объемов), а также распределения районных объемов между предприятиями требует обсуждения, выработки общего подхода, оформления его в некую понятную, хорошо читаемую и проверяемую формулу, которая должна быть прописана нормативным документом», – убеждены в ассоциации.

Сегодня, отмечает Максим Бергеля, комиссия по анадромным принимает решения «зачастую очень ситуационно, под влиянием локальных факторов, которые не укладываются в долгосрочные стратегические интересы ни края, ни рыбной отрасли». Кардинально повлиять на ситуацию с регулированием промысла в субъекте возможно, если принять глубокую, экономически просчитанную концепцию промысла для Хабаровского края, полагают в ассоциации. «В ней (концепции – прим. ред.) должны быть четко расставлены приоритеты: что краю важнее – рыба на прилавках местных магазинов, либо налоговые отчисления от отрасли, либо имиджевые, импортно-экспортные составляющие и т.д. То есть необходимо определить приоритеты, на которых уже можно было бы выстраивать всю отраслевую политику и на которые могла бы опираться региональная комиссия по анадромным», - говорит председатель ассоциации.

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