27 ноября 2018 года

Кальмар Берингова моря удивил ученых

Специалисты ТИНРО-Центра обследовали глубоководные биоресурсы в водах Восточной Камчатки в районах карагинского и корякского свалов глубин. Биомасса командорского кальмара оказалась намного выше среднемноголетнего уровня.

Съемки выполняло НИС «ТИНРО». В ходе первой части экспедиции специалисты обследовали пелагиаль северо-западной части Берингова моря и свал глубин с тихоокеанской стороны Северо-Курильской зоны и Петропавловско-Командорской подзоны.

Карагинский свал

После частичной смены научной группы осенью судно продолжило работу в Беринговом море. По словам начальника рейса Алексея Сомова, общая учтенная биомасса рыб на карагинском свале составила 29,9 тыс. тонн, а на корякском свале – 142,5 тыс. тонн. Запасы кальмаров оказались сравнимы с оценками по рыбам и составили 27,5 тыс. тонн и 158 тыс. тонн соответственно. В основе биомассы ихтиоцена на материковом склоне были макрурусовые, камбаловые, угольная рыба и морские окуни. Суммарно эти семейства составляли 80% биомассы рыб в обоих районах, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Наиболее значимый промысловый вид – малоглазый макрурус - был доминирующим на карагинском свале, его основные уловы отметили в северной части акватории съемки на глубинах 400-500 м. Подавляющее большинство учтенных особей оказались самками со средней длиной 80-85 см.

Корякский свал

На корякском свале работы проводились и в предыдущие годы, поэтому ученые получили возможность сравнить динамику биомассы ихтиоцена. У скатов, камбаловых (к ним относятся палтусы) и психролютовых (мягких бычков) наблюдавшийся с 2005 по 2012 гг. рост биомассы сменился снижением, аналогичная тенденция отмечается у макрурусовых. Биомасса бельдюговых и морских окуней продолжает неуклонно возрастать с 2005 г., обратили внимание в институте.

Достаточно неожиданным стало обнаружение больших скоплений командорского кальмара, его биомасса оказалась на порядок выше среднемноголетнего уровня запасов и составила 158,4 тыс. тонн. В итоге суммарная биомасса гидробионтов в 2018 г. была максимальной за все предыдущие годы исследований.

Малоглазый макрурус равномерно рассредоточился по всему полигону исследований, максимальные плотности отмечались в диапазоне глубин 500-1000 м. Большинство особей имело длину от 75 до 85 см, при этом средние размеры с увеличением глубины снижались. Соотношение самцов и самок составило 73/27%.

Черный и азиатский стрелозубый палтусы преимущественно облавливались в диапазоне глубин 300-400 м, при этом основные уловы приходились на западную часть полигона. Американский стрелозубый палтус тяготел к восточной части полигона, его основные концентрации сосредоточились также в диапазоне глубин 300-400 м. Основные уловы угольной рыбы ученые получили в основном в западной половине полигона на глубинах 300-400 м. Треска была отмечена только на шельфовых станциях (100-250 м) к югу от мыса Наварин. Минтай встречался на глубинах менее 400 м, относительно крупные уловы преобладали южнее мыса Наварин.

Краб-стригун ангулятус на корякском свале встречался в центральной части полигона, основные уловы (более 10 тыс. экз./км2) получены на глубинах свыше 400 м. Уловы северной креветки на корякском свале наблюдались преимущественно при проведении дополнительных тралений на шельфе в северо-восточной части полигона, южнее мыса Наварин. Трубачи обитали на всем полигоне работ корякского свала за исключением юго-западной части, где уловы были минимальными. В среднем плотность распределения этих беспозвоночных находилась на уровне 1 тыс. - 10 тыс. экз./км2.

Эксперименту помешали косатки

Помимо основной программы исследований в рамках донной траловой съемки специалисты провели интеркалибровочные работы с ярусоловом «Восток-4». Планировалось сравнить величины уловов и их видовой состав при использовании активного (трала) и пассивного (яруса) орудий лова. Ученые сделали серию совместных постановок, однако из-за нападений косаток на ярусные порядки полученные данные о результативности были искажены. Специалисты планируют в дальнейшем продолжить сравнение уловистости этих типов орудий и набирать репрезентативную выборку.

Ученый совет счел рейсовое задание выполненным и принял представленный отчет с высокой оценкой.

Fishnews