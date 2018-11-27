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Приморский ретейл заинтересовался рыбной биржей

Приморский ретейл заинтересовался рыбной биржей

Торговые сети Приморья оценили преимущества биржевых электронных торгов. Ретейл привлекает возможность выбирать ассортимент рыбопродукции, необходимый объем и базис поставки, отмечают в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».

Рыбодобывающие компании и торговые сети продолжают включаться в проект «Приморская рыба» по повышению доступности рыбопродукции для местного населения. Среди его участников, подписавших соглашение о сотрудничестве, есть и организатор биржевых торгов «Дальневосточный аукционный рыбный дом». В порядке эксперимента часть «социальной рыбы» торговые сети закупают на биржевых электронных торгах, которые проводятся на площадке Биржи «Санкт-Петербург».

С начала реализации программы в проект включилось уже семь розничных сетей и торговых предприятий, сообщил Fishnews генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин. Среди них такие крупные приморские представители ретейла, как «Реми», «Фреш 25», сеть «Мой Март», сеть магазинов «Михайловский», «Парус», торговая компания ИП Юдина (город Находка). Включилась в социальную программу и краевое государственное унитарное предприятие «Госпродагентство».

«Со 2 по 27 ноября у нас заключено уже 32 сделки по «социальной рыбе». Торги рыбопродукцией (и не только в рамках предусмотренного проектом ассортимента) проводятся ежедневно. Торговые сети уже оценили преимущества такого формата работы с товаропроизводителями, т.к. есть возможность выбирать ассортимент, необходимый объем и базис поставки (склад): владивостокские «ДВ порт», «Владморрыбпорт» или «Уссури-холод» в Уссурийске», – рассказал Сергей Лелюхин.

Однако, по словам представителя биржи, сдерживающим фактором пока остается сравнительно узкий круг рыбопромышленных предприятий, присоединившихся к эксперименту. Активными участниками со стороны производителей сегодня выступают компании «Корякморепродукт» (поставила около 40 тонн различной рыбопродукции) и «Океанрыбфлот» (80 тонн рыбопродукции). Также к торгам на бирже присоединилась «Русская рыбопромышленная компания».

Как рассказал Сергей Лелюхин, к биржевому эксперименту заинтересованы подключится и трейдеры. «Владивостокская компания «Дальресурстрейд ДВ» выставила на биржевые торги консервы из олюторской сельди по весьма привлекательной для рынка цене – 27,5 рубля. С учетом торговой наценки в рознице эта продукция будет стоить всего порядка 33-34 рублей. Такая цена на банку рыбных консервов, сравнимая со стоимостью буханки хлеба, однозначно способна заинтересовать приморцев», – обратил внимание гендиректор ДАРД.

Он также отметил, что «Дальневосточный рыбный дом» намерен продолжать участие в эксперименте по повышению доступности рыбопродукции и информировать о его реализации краевые власти, и в Росрыболовство. «Такая схема организации торгов укладывается в концепцию, прописанную в Плане мероприятий по развитию конкуренции в РФ до 2020 года», – добавил Сергей Лелюхин.

Fishnews
НазадМетки: биржаросрыболовство
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