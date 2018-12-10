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Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

Год, который прошел с начала обсуждения аукционов по крабовым квотам, стал для отрасли временем нестабильности и тревожных ожиданий, считают опрошенные Fishnews эксперты.

«Я бы охарактеризовал этот год как время регуляторного хаоса», – поделился впечатлениями исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

На заседании президиума Госсовета, которое президент проводил в 2015 году, были определены перспективы развития рыбохозяйственного комплекса страны. Через год их отразили в федеральном законе о рыболовстве. Если бы все шло в прежнем русле, без потрясений, а механизм инвестиционных квот был распространен на добычу крабов, уже были бы заложены новые суда-краболовы, в том числе на Дальнем Востоке, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Но этого не произошло», – добавил он.

Рыбопромышленные компании откликнулись на предложение государства строить флот в рамках программ инвестиционных квот. Речь между тем идет о том, что из общего объема, представляемого рыбакам, изымается определенный процент на поддержку отечественного судостроения. При этом власти гарантировали бизнесу стабильность. А теперь получилось, что предприятия, которые поверили регулятору и решили строить флот и береговые заводы, оказались в более неустойчивом положении, чем те, кто не стал вкладываться в инвестпроекты, отметил Сергей Несветов.

Еще полтора года назад отрасль была на подъеме, компании с уверенностью смотрели в будущее и строили планы развития, однако теперь наблюдается полный пессимизм, обратил внимание представитель СЗРК. Аукционная идея, по его мнению, подтачивает рыбохозяйственный комплекс изнутри. Инвестиционные проекты поставлены на паузу – в пример Сергей Несветов привел работу СЗРК по строительству в России 10 краболовов, двух заводов рыбопереработки.

Изменения базовых принципов – не только в рыбном хозяйстве, но и в других отраслях – не способствует притоку инвестиций, бизнес ценит долгосрочные условия работы. Это общеизвестно, отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Сахалинской области Андрей Коваленко. Бизнес-омбудсмен сообщил, что в его адрес поступают обращения отраслевых ассоциаций. Причем это объединения, которые представляют интересы компаний, работающих не только в сфере добычи крабов, но и на промысле других видов ВБР.

В подвешенном состоянии оказалась вся отрасль, ведь в дорожной карте говорится не только о крабовых аукционах, но и в целом о торгах раз в три-пять лет, обратил внимание Георгий Мартынов. «Вот эта вот неконкретность порождает еще большую нестабильность», – полагает руководитель АРПП.

Бизнес-сообщество смогло на многих площадках, в том числе высокого уровня, поднять проблему аукционов, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Многие лица с госполномочиями поддержали рыбаков, заявив о губительности аукционной системы – это и представители Совета Федерации и Госдумы, и власти регионов. «Многие губернаторы высказались в поддержку рыбаков, и это понятно, ведь в первую очередь изменения затронут субъекты Федерации, где рыбное хозяйство играет важнейшую роль», – подчеркнул руководитель объединения. Сейчас предприятия ждут, как будет решен вопрос.

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НазадМетки: дальний востоккрабсудостроение
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