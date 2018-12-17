17 декабря 2018 года

Рыбаки предлагают новому главе Сахалинской области обсудить аукционы

Провести встречу с представителями рыбной промышленности и обсудить проблемы отрасли новому главе Сахалинской области Валерию Лимаренко предложил депутат региональной думы, руководитель отраслевой ассоциации Максим Козлов. Одной из ключевых тем должна стать угроза возврата аукционов, считает парламентарий.

Прогноз социально-экономического развития Сахалинской области на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 гг. предусматривает в том числе и показатели в сфере рыбного хозяйства. Документ рассмотрела областная дума, в заседании участвовал врио губернатора Валерий Лимаренко.

Отрасль стабилизировалась, уловы составляют более 700 тыс. ежегодно, отмечено в прогнозе. Планируется дальнейшая модернизация производств, запуск предприятий, в том числе с использованием механизма территории опережающего развития (ТОР, ТОСЭР).

Однако сейчас предлагаются законодательные изменения, которые могут ударить по стабильности развития отрасли, обратил внимание депутат региональной думы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Такой угрозой он назвал переход от исторического принципа распределения квот к аукционной системе, сообщает корреспондент Fishnews.

Если эта идея будет реализована, область может потерять рабочие места и инвесторов, которые уже вкладываются в развитие территорий, заявил парламентарий. Вопрос предоставления права на вылов значим для рыбаков и региона в целом, уверен руководитель АРСО.

Он попросил врио губернатора провести встречу с представителями рыбной промышленности и обсудить актуальные для отрасли темы, в том числе по продаже долей квот на торгах. «Сахалин – рыбацкий регион», - подчеркнул Максим Козлов. Он также напомнил, что проблема аукционов уже не раз обсуждалась на площадке областной думы.

Аукционы по крабу и не только

Дорожная карта, в августе принятая правительством по предложению ФАС, предусматривает внесение в законодательство изменений о распределении 50% крабовых квот через электронный аукцион. В Росрыболовстве ранее сообщили, что законопроект должен быть подготовлен к концу января.

В октябре в распоряжении редакции оказалось письмо Минсельхоза в правительство. Ведомство сообщало, что совместно с Росрыболовством предлагает продавать доли крабовых квот на аукционах и обязать победителей таких торгов строить суда в России.

Также в дорожную карту вошел еще один пункт, размытость трактовки которого породила в отрасли особое беспокойство: ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3 – 5 лет) части квот на электронном аукционе – о каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.

Материалы о предложениях по крабовым аукционам и реакции на эти идеи представителей отрасли собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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