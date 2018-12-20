Новости
Российское участие в отраслевых выставках стало главной темой декабрьского номера журнала «Fishnews – Новости рыболовства»

Ярко и вкусно: «Fishnews – Новости рыболовства» рассказывает о выставках

Тематические выставки – это возможность увидеть результаты работы отрасли и узнать о ее перспективных проектах. Российское участие стало главной темой декабрьского номера журнала «Fishnews – Новости рыболовства».

Свои достижения и успехи российский рыбохозяйственный комплекс демонстрирует на выставках в Брюсселе и Циндао. А с 2017 г. у отрасли появилась собственная выставка в Санкт-Петербурге. Каковы особенности этих площадок? Какие тенденции развития рыбного хозяйства можно отметить, исходя из участия компаний? Об этом в интервью «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Своеобразной визитной карточкой российской экспозиции стал кейтеринг «Русский рыбный дом». Как такая фуд-зона помогает продвигать отечественную рыбу и морепродукты – в специальной статье.

Также в номере традиционный обзор российского участия на ключевых отраслевых выставках и форумах – «Форматы русской рыбы: внутри страны и за рубежом».

Год с идеей крабовых аукционов

Чуть больше года назад в публичном пространстве появилась идея о крабовых аукционах. До сих пор эта тема остается самой острой, ведь речь идет о праве компаний на вылов. Причем не только крабов. «В том, что аукционы если и будут, то не только в отношении крабов, сомневаться не приходится. Конечно, не сразу. Я предполагаю, что формулировка законопроекта о крабовых аукционах, скорей всего, будет универсальной, позволяющей впоследствии применять эту практику к другим видам водных биоресурсов», - такое мнение высказал в интервью для нашего журнала президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

С предложениями, как государство может повысить отдачу от отрасли, не разрушая стабильности, на площадке «Fishnews – Новости рыболовства» выступил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. Зарубежным опытом поделился резидент аргентинской рыбопромышленной компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий Ханаш. Высказался по проблеме аукционов и генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов.

Чего не хватает лососям

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в этом году достиг 676 тыс. тонн – рекордный показатель. Однако в этой сфере очень много вопросов – научное обеспечение, охрана, регулирование промысла, доступ к лососевому ресурсу населения. Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства. Этой теме зампред правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов посвятил свое интервью Fishnews.

Аквакультура в поисках новых путей

В декабре отмечает юбилей старейшая и одна из самых авторитетных в отрасли ассоциаций – «Росрыбхоз». Ее участники занимаются аквакультурой и рыболовством во внутренних водоемах. Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко рассказал о ключевых этапах жизни объединения и нынешней ситуации в аквакультуре.

Объемы выращиваемой в аквакультуре продукции растут, но продать живую рыбу – традиционный для рыбоводных хозяйств товар – непросто. Часть производителей в этих условиях ищет новые ниши. Опыт хозяйств в развитии глубокой переработки изучил журналист «Fishnews – Новости рыболовства».

В этом году были предусмотрены особые правила определения границ рыбоводных участков в ДФО. Для их формирования запущен специальный интернет-сервис, проводятся электронные аукционы. Процедуры удалось сделать более прозрачными и быстрыми – таким выводом поделился на страницах журнала генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.

Как подписаться

Оформить подписку на журнал «Fishnews – Новости рыболовства» и газету «Fishnews Дайджест» можно онлайн – для этого нужно перейти по ссылке: https://fishnews.ru/feedback.

Fishnews

  • Российское участие в отраслевых выставках стало главной темой декабрьского номера журнала «Fishnews – Новости рыболовства»
  • О самом важном в рыбной отрасли страны читайте в декабрьском выпуске журнала «Fishnews – Новости рыболовства»
    •
    НазадМетки: аквакультуравыставкадальний востоккрабправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

    От первого лица

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр Дупляков

    От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области

    Анатолий МАКОЕДОВ

    Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

    Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир ГАЛИЦЫН

    Заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Камчатка готова к следующим лососевым рекордам

    Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

    Заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока

    Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

    Марикультура онлайн: как это работает

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

    Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

    Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России

    Константин КОБЯКОВ

    Ни рыбы, ни леса

    Все материалы

    Крупным планом

    Лососевый рыбоводный завод «Савушкина» по своей мощности должен стать одним из крупнейших ЛРЗ на Дальнем Востоке

    Будет в Северо-Курильске рыба – будут и люди

    Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Самый обычный год

    Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

    Как рыбная отрасль живет с «аукционной инициативой»

    Финансовые вложения в ПРО имеют смысл, поскольку рынок все острее нуждается в дополнительном источнике белка

    Вопрос на миллион: переработка рыбных отходов – прибыль или убытки?

    Все материалы

    События

    Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

    Выставка в Циндао открыла новые перспективы

    Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

    Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.