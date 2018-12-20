20 декабря 2018 года

Ярко и вкусно: «Fishnews – Новости рыболовства» рассказывает о выставках

Тематические выставки – это возможность увидеть результаты работы отрасли и узнать о ее перспективных проектах. Российское участие стало главной темой декабрьского номера журнала «Fishnews – Новости рыболовства».

Свои достижения и успехи российский рыбохозяйственный комплекс демонстрирует на выставках в Брюсселе и Циндао. А с 2017 г. у отрасли появилась собственная выставка в Санкт-Петербурге. Каковы особенности этих площадок? Какие тенденции развития рыбного хозяйства можно отметить, исходя из участия компаний? Об этом в интервью «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Своеобразной визитной карточкой российской экспозиции стал кейтеринг «Русский рыбный дом». Как такая фуд-зона помогает продвигать отечественную рыбу и морепродукты – в специальной статье.

Также в номере традиционный обзор российского участия на ключевых отраслевых выставках и форумах – «Форматы русской рыбы: внутри страны и за рубежом».

Год с идеей крабовых аукционов

Чуть больше года назад в публичном пространстве появилась идея о крабовых аукционах. До сих пор эта тема остается самой острой, ведь речь идет о праве компаний на вылов. Причем не только крабов. «В том, что аукционы если и будут, то не только в отношении крабов, сомневаться не приходится. Конечно, не сразу. Я предполагаю, что формулировка законопроекта о крабовых аукционах, скорей всего, будет универсальной, позволяющей впоследствии применять эту практику к другим видам водных биоресурсов», - такое мнение высказал в интервью для нашего журнала президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

С предложениями, как государство может повысить отдачу от отрасли, не разрушая стабильности, на площадке «Fishnews – Новости рыболовства» выступил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. Зарубежным опытом поделился резидент аргентинской рыбопромышленной компании Crustaceos del Sur S.A. Виталий Ханаш. Высказался по проблеме аукционов и генеральный директор ПАО «Океанрыбфлот» Евгений Новоселов.

Чего не хватает лососям

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке в этом году достиг 676 тыс. тонн – рекордный показатель. Однако в этой сфере очень много вопросов – научное обеспечение, охрана, регулирование промысла, доступ к лососевому ресурсу населения. Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства. Этой теме зампред правительства Сахалинской области Анатолий Макоедов посвятил свое интервью Fishnews.

Аквакультура в поисках новых путей

В декабре отмечает юбилей старейшая и одна из самых авторитетных в отрасли ассоциаций – «Росрыбхоз». Ее участники занимаются аквакультурой и рыболовством во внутренних водоемах. Председатель правления Ассоциации «Росрыбхоз» Василий Глущенко рассказал о ключевых этапах жизни объединения и нынешней ситуации в аквакультуре.

Объемы выращиваемой в аквакультуре продукции растут, но продать живую рыбу – традиционный для рыбоводных хозяйств товар – непросто. Часть производителей в этих условиях ищет новые ниши. Опыт хозяйств в развитии глубокой переработки изучил журналист «Fishnews – Новости рыболовства».

В этом году были предусмотрены особые правила определения границ рыбоводных участков в ДФО. Для их формирования запущен специальный интернет-сервис, проводятся электронные аукционы. Процедуры удалось сделать более прозрачными и быстрыми – таким выводом поделился на страницах журнала генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков.

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