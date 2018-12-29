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Главный редактор «Fishnews Дайджест» Наталья СЫЧЕВА и литературный редактор Ксения БАРИНОВА пробуют свои силы в «Рыбацкой лыжне»

Жизнь Fishnews

Более 2000 новостей вышло в этом году на сайте Fishnews. Ярко и интересно мы стремимся освещать события рыбной отрасли в разных регионах. Каким был 2018-й для редакции – в специальной фотоподборке.

В феврале сотрудники Fishnews освещали Всероссийский съезд рыбаков, где делегаты со всей страны высказали позицию по важнейшим для отрасли вопросам. Затем, традиционно, коллегию Росрыболовства. На ее полях, кстати, были подписаны первые договоры о закреплении долей инвестквот – об этом наши журналисты также оперативно сообщили с места событий.

Но самое интересное, конечно, это поездки на производство, на предприятия. В апреле мы вживую увидели, как развивается грузовой терминал «Сероглазка» на Камчатке, в августе – как перерабатывают краба и другие дары моря на заводе в Невельске.

В июне – побывали на выпуске мальков кеты с рыбоводного завода Южно-Курильского рыбокомбината на острове Кунашир, а уже в ноябре наш журналист Андрей Дементьев смотрел, как закладывают икру на инкубацию на первом ЛРЗ на Северных Курилах.

Анна Лим съездила в Астраханскую область и рассказала об успехах местных рыбоводов, а уже через несколько недель отправилась в Ленинградскую область: 26 декабря под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь». Закладка ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота, спуск первого из четырех траулеров для АТФ – и эти события попали в наш объектив.

На кого надеяться лососю Приморья? Для того чтобы ответить на этот вопрос, Алексей Середа побывал в рейде с сотрудниками территориального управления Росрыболовства, а также посмотрел, как работают в крае рыбоводные заводы.

И конечно, мы освещали специализированные выставки – Брюссель, Циндао, Санкт-Петербург. Научные конференции, ВЭФ и Международный конгресс рыбаков… Для редакции каждый год насыщенный и интересный, 2018-й не стал исключением.

Fishnews поздравляет с новогодними праздниками всех, чья жизнь связана с рыбной отраслью! Успехов и счастья вам!

Fishnews

  • Главный редактор «Fishnews Дайджест» Наталья СЫЧЕВА и литературный редактор Ксения БАРИНОВА пробуют свои силы в «Рыбацкой лыжне»
  • Холодная, но увлекательная поездка. Анна ЛИМ на церемонии спуска на воду первого отечественного краболова «Русь»
  • Озеро Штюбеля в кальдере вулкана Ксудач на Камчатке. Температура воздуха -30. Необычную картину наблюдал наш автор из окна вертолета
  • Солнечный День рыбака во Владивостоке от Юлии БЕЛОМЕСТНОВОЙ
  • А это первый лососевый рыбоводный завод на Северных Курилах. Вид сверху – от Андрея ДЕМЕНТЬЕВА
  • Всероссийский съезд работников рыбного хозяйства. Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ и генеральный директор ООО «Медиахолдинг «Фишньюс» Яна ЯШИНА
  • Рыбоводное хозяйство в объективе Анны ЛИМ
  • Инспекторы рыбоохраны Приморского края – в лососевый сезон именно они защищают идущую на нерест кету
  • Выставка яхт и катеров – Vladivostok Boat Show. Традиционное яркое событие в столице Приморья
  • Главный редактор интернет-портала Fishnews Маргарита КРЮЧКОВА на подходе на рыбную выставку в Циндао. Баннер Russia на фасаде выставочного комплекса один из самых заметных
  • Алексей СЕРЕДА и «рыбный» рояль на ВЭФ
  • Fishnews традиционно участвует в Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге
  • Fishnews получил награду за популяризацию отечественной рыбной продукции
  • Визит президента Владимира ПУТИНА и председателя КНР СИ Цзиньпиня в «Русский рыбный дом» на ВЭФ – об этом мы тоже писали в уходящем году. Фото пресс-службы главы государства
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    НазадМетки: выставкаикракамчаткакрабросрыболовство
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    Опрос

    Какое событие в рыбной отрасли в 2018 году вы можете назвать ключевым?

    От первого лица

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

    Генеральный директор ООО «Антей»

    Андрей ПОЛОМАРЬ

    С промыслом иваси связываем особые надежды

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ)

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    В отраслевом законодательстве прибавилось вопросов

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    От решения по квотам зависит будущее отрасли на годы вперед

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области Анатолий МАКОЕДОВ

    Заместитель председателя правительства Сахалинской области

    Анатолий МАКОЕДОВ

    Дальнему Востоку нужна надежная стратегия развития лососевого хозяйства

    Все интервью

    Личное мнение

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    С обилием лососей – справились

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Бои без правил. О последствиях крабовых аукционов

    Все материалы

    Крупным планом

    Использование стримерных линий на промысле помогает ярусникам отпугивать птиц. Фото пресс-службы WWF России

    Ассоциация «Ярусный промысел»: О глобальном и локальном

    Главный символ рыбного богатства Астрахани – осетр

    Рыбный день по-астрахански

    Лососевый рыбоводный завод «Савушкина» по своей мощности должен стать одним из крупнейших ЛРЗ на Дальнем Востоке

    Будет в Северо-Курильске рыба – будут и люди

    Перегруз в море. Фото предоставлено пресс-службой компании

    Самый обычный год

    Все материалы

    События

    Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

    Новый краболов попробовал воду

    Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

    Выставка в Циндао открыла новые перспективы

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

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