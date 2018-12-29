29 декабря 2018 года

Жизнь Fishnews

Более 2000 новостей вышло в этом году на сайте Fishnews. Ярко и интересно мы стремимся освещать события рыбной отрасли в разных регионах. Каким был 2018-й для редакции – в специальной фотоподборке.

В феврале сотрудники Fishnews освещали Всероссийский съезд рыбаков, где делегаты со всей страны высказали позицию по важнейшим для отрасли вопросам. Затем, традиционно, коллегию Росрыболовства. На ее полях, кстати, были подписаны первые договоры о закреплении долей инвестквот – об этом наши журналисты также оперативно сообщили с места событий.

Но самое интересное, конечно, это поездки на производство, на предприятия. В апреле мы вживую увидели, как развивается грузовой терминал «Сероглазка» на Камчатке, в августе – как перерабатывают краба и другие дары моря на заводе в Невельске.

В июне – побывали на выпуске мальков кеты с рыбоводного завода Южно-Курильского рыбокомбината на острове Кунашир, а уже в ноябре наш журналист Андрей Дементьев смотрел, как закладывают икру на инкубацию на первом ЛРЗ на Северных Курилах.

Анна Лим съездила в Астраханскую область и рассказала об успехах местных рыбоводов, а уже через несколько недель отправилась в Ленинградскую область: 26 декабря под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь». Закладка ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота, спуск первого из четырех траулеров для АТФ – и эти события попали в наш объектив.

На кого надеяться лососю Приморья? Для того чтобы ответить на этот вопрос, Алексей Середа побывал в рейде с сотрудниками территориального управления Росрыболовства, а также посмотрел, как работают в крае рыбоводные заводы.

И конечно, мы освещали специализированные выставки – Брюссель, Циндао, Санкт-Петербург. Научные конференции, ВЭФ и Международный конгресс рыбаков… Для редакции каждый год насыщенный и интересный, 2018-й не стал исключением.

Fishnews поздравляет с новогодними праздниками всех, чья жизнь связана с рыбной отраслью! Успехов и счастья вам!

Fishnews