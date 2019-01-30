30 января 2019 года

Как бороться с браконьерами в ДФО – советует народ

Предложениями для нацпрограммы по развитию Дальнего Востока может поделиться любой желающий. С помощью специального сайта люди активно вносят инициативы, в том числе по сохранению рыбных ресурсов.

Подготовить Национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 г. глава государства Владимир Путин поручил правительству по итогам ВЭФ. Проект ждут в администрации президента в сентябре 2019 г.

Для сбора предложений были запущены проект «Неравнодушный человек» и сайт «Дальний Восток 2025» – на этой площадке каждый может внести свою инициативу. Предложения сгруппированы по категориям и подкатегориям. В частности, люди делятся идеями, как эффективнее бороться с рыбным браконьерством, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, неравнодушные граждане предлагают полностью запретить реализацию сетей. «В каждом рыболовном магазине продаются сети любой величины», – констатирует автор обращения.

Отметим, что, несмотря на запрет импорта синтетических сетей, они действительно по-прежнему находятся в свободной продаже и фигурируют в приговорах по фактам незаконного вылова.

Ограничения по применению сетей предусматривает закон о любительской рыбалке, который вступит в силу с 2020 г. На Дальнем Востоке эти орудия лова придется ставить на учет и поштучно маркировать.

Также народ советует привлекать к охране водных биоресурсов общественность, увеличить штрафы для браконьеров, а электроудочников и вовсе сажать в тюрьму. Незаконный промысел с использованием электрического тока является серьезной проблемой во многих регионах. Электроудочки не только отбирают у нелегальных рыболовов, но и изгоняют из интернета: в глобальной сети размещаются как объявления о продаже таких приспособлений, так и инструкции по их изготовлению. Такую информацию выявляет прокуратура, впоследствии ресурсы или отдельные веб-страницы признаются запрещенными по решению суда и блокируются.

Среди других инициатив – использовать изъятую браконьерскую икру для подкормки рыбной молоди, запретить промышленный вылов кеты в Амуре, рыбный промысел на озере Гусиное (Бурятия).

Fishnews