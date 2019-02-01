01 февраля 2019 года

Крымским рыбоводам проведут ликбез по участкам

В середине февраля Росрыболовство организует встречи с аквафермерами Республики Крым и Севастополя. Попадающим под новый закон расскажут о заключении договоров на участки, а тем, кто уже не попадает, - о правилах участия в конкурсах по РВУ.

Поправки в закон об аквакультуре должны решить проблему с крымскими рыбоводами, которые работали еще при Украине и продолжали осуществлять деятельность по рыборазведению вплоть до принятия закона. Такие юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить до 1 января 2021 г. договор пользования участком на срок до конца действия документов, на основании которых осуществлялась деятельность. В январе законопроект прошел Госдуму и Совет Федерации, осталось только подписание президентом.

Для всех хозяйств, попадающих под действие нового закона, Росрыболовство совместно с крымскими властями проведет совещание в середине февраля, сообщил Fishnews заместитель руководителя федерального агентства Василий Соколов. Аквафермерам расскажут, как будут переоформляться участки.

«Будем разбираться, смотреть реестр компаний, документы – чтобы нам и в подзаконных актах все учесть. Это необходимо для обеспечения непрерывной работы действующих предприятий, занимающихся аквакультурой. В то же время необходимо предотвратить необоснованное предоставление прав для тех, кто не занимался этой деятельностью с 2014 года по настоящее время, но захочет получить рыбоводный участок в обход правил», – отметил замглавы Росрыболовства.

На следующий день отдельно состоится встреча с теми предпринимателями, кто не попал под действие закона (закончился срок действия выданных по украинскому законодательству документов на акватории). «Организуем ликбез по конкурсам, определимся по срокам – когда их будем проводить, подробно расскажем о документах, которые надо будет предоставлять. Не будем дожидаться переоформления у остальных, я думаю, сделаем все быстрее», – подчеркнул Василий Соколов.

Также в ходе визита на полуостров представители ФАР собираются провести объезд хозяйств. По словам замглавы ведомства, планируется обсудить вопросы оформления ветсертификатов, научного мониторинга деятельности хозяйств, случаи болезней гидробионтов.

Порядок заключения договоров для крымских аквафермеров должен установить Минсельхоз. Василий Соколов подтвердил, что Росрыболовство готовит проект этого нормативного акта.

Fishnews