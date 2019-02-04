04 февраля 2019 года

Бизнесу приготовили новую партию инвестквот

С 1 марта Росрыболовство начинает очередной этап приема заявок на доли квот для инвестиционных целей. Ранее уже были проведены три такие кампании.

Заявления будут принимать по 30 июня. Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, планируется распределить инвестиционные квоты добычи трески, дальневосточных камбал, терпуга, макруруса, наваги и палтусов.

Лимиты будут выделять под строительство средне-и малотоннажных промысловых судов длиной не менее 35 м и 25 м соответственно для Дальневосточного бассейна (объекты инвестиций типа «Е-1», «Е-2», «Ж-1», «Ж-2»), а также завода по переработке рыбы малой мощности («Е-3»).

Квоты на инвестиционные цели – под строительство на отечественных верфях судов рыбопромыслового флота и создание в стране предприятий по производству «рыбной и иной продукции» – были предусмотрены законом от 3 июля 2016 г. № 349. Первая заявочная кампания по инвестквотам (под суда и заводы для Северного и Дальневосточного бассейнов) стартовала в июне 2017 г. и завершилась в декабре того же года. Из-за большого количества желающих пришлось проводить аукционы на понижение.

«На второй круг» инвестквоты заходили с марта по июнь 2018 г. На этот раз лимиты выделяли только на Дальнем Востоке.

Третий этап продлился с конца августа прошлого года по конец января 2019 г. Доли квот предусматривались под суда и заводы для Дальневосточного и Северного бассейнов.

В марте прошлого года в Росрыболовстве стали подписывать с компаниями первые договоры по инвестквотам.

«Программа идет очень хорошо с точки зрения и объемов инвестиций, и заявленных проектов, особенно по судам. Мы видим, что предприятия действительно собираются строить современные суда с перерабатывающими мощностями. После окончания программы, думаю, российский рыбопромысловый флот станет одним лучших в мире», – оценил реализацию программы в интервью Fishnews замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом он отметил, что «существует еще ряд вопросов, которые требуют дальнейшей наладки в части нашей внутренней работы, работы комиссии Минпромторга и большой, общей комиссии». «Потому что понятно, что жизнь идет, и предприятия хотят частично изменить проекты, их модернизировать. Есть вопросы, связанные с изменениями земельных площадок ввиду определенных особенностей. Здесь, нам кажется, надо дать полномочия комиссии по возможности рассмотрения таких вопросов», – рассказал глава федерального агентства.

Кроме того, добавил он, остаются вопросы непосредственно к приемке-сдаче береговых перерабатывающих заводов.

Fishnews