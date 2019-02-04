Новости
С 1 марта Росрыболовство начинает очередной этап приема заявок на доли квот для инвестиционных целей. Фото пресс-службы ведомства

Бизнесу приготовили новую партию инвестквот

С 1 марта Росрыболовство начинает очередной этап приема заявок на доли квот для инвестиционных целей. Ранее уже были проведены три такие кампании.

Заявления будут принимать по 30 июня. Как рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства, планируется распределить инвестиционные квоты добычи трески, дальневосточных камбал, терпуга, макруруса, наваги и палтусов.

Лимиты будут выделять под строительство средне-и малотоннажных промысловых судов длиной не менее 35 м и 25 м соответственно для Дальневосточного бассейна (объекты инвестиций типа «Е-1», «Е-2», «Ж-1», «Ж-2»), а также завода по переработке рыбы малой мощности («Е-3»).

Квоты на инвестиционные цели – под строительство на отечественных верфях судов рыбопромыслового флота и создание в стране предприятий по производству «рыбной и иной продукции» – были предусмотрены законом от 3 июля 2016 г. № 349. Первая заявочная кампания по инвестквотам (под суда и заводы для Северного и Дальневосточного бассейнов) стартовала в июне 2017 г. и завершилась в декабре того же года. Из-за большого количества желающих пришлось проводить аукционы на понижение.

«На второй круг» инвестквоты заходили с марта по июнь 2018 г. На этот раз лимиты выделяли только на Дальнем Востоке.

Третий этап продлился с конца августа прошлого года по конец января 2019 г. Доли квот предусматривались под суда и заводы для Дальневосточного и Северного бассейнов.

В марте прошлого года в Росрыболовстве стали подписывать с компаниями первые договоры по инвестквотам.

«Программа идет очень хорошо с точки зрения и объемов инвестиций, и заявленных проектов, особенно по судам. Мы видим, что предприятия действительно собираются строить современные суда с перерабатывающими мощностями. После окончания программы, думаю, российский рыбопромысловый флот станет одним лучших в мире», – оценил реализацию программы в интервью Fishnews замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

При этом он отметил, что «существует еще ряд вопросов, которые требуют дальнейшей наладки в части нашей внутренней работы, работы комиссии Минпромторга и большой, общей комиссии». «Потому что понятно, что жизнь идет, и предприятия хотят частично изменить проекты, их модернизировать. Есть вопросы, связанные с изменениями земельных площадок ввиду определенных особенностей. Здесь, нам кажется, надо дать полномочия комиссии по возможности рассмотрения таких вопросов», – рассказал глава федерального агентства.

Кроме того, добавил он, остаются вопросы непосредственно к приемке-сдаче береговых перерабатывающих заводов.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокнавагаросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Все материалы

Крупным планом

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

От квот до любительской рыбалки

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.