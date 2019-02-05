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Участниками «Продэкспо-2018» стали 2 387 компаний из 65 стран. Фото предоставлено организаторами

Что готовит «Продэкспо-2019»

Выставка «Продэкспо-2019» пройдет в Москве с 11 по 15 февраля. Российские производители вновь продемонстрируют широкую линейку продукции рыбного промысла и аквакультуры.

Товары со всего света

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» пройдет в столичном ЦВК «Экспоцентр» в 26-й раз. Как рассказали Fishnews организаторы, в мероприятии примут участие 2 385 компаний из 62 стран, причем 17% экспонентов – впервые. Площадь выставки составит более 100 тыс. кв. м.

Национальные экспозиции организуют 30 стран: Азербайджан, Аргентина, Армения, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Индонезия, Испания, Италия, Индия, Китай, Латвия, Македония, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Молдавия, Южная Осетия, Сербия, Турция, Узбекистан, Уругвай, Франция, Чили, Шри-Ланка, Эфиопия, Япония.

Выставка пользуется популярностью у закупщиков федеральных и локальных сетей – стратегических заказчиков продовольственной отрасли России и стран ЕС, представители оптовой и розничной торговли из всех регионов, ближнего и дальнего зарубежья, а также управляющие ресторанов, баров, кафе. По данным соцопроса, большинство посетителей «Продэкспо-2018» высказали интерес к посещению выставки в 2019 г. (94%) и готовы рекомендовать выставку своим деловым партнерам и коллегам (97%).

28 тематических салонов представляют все без исключения сегменты российского и зарубежного продовольственного рынка. Организаторы обращают внимание, что с каждым годом все больший интерес посетители проявляют к заключению контрактов с поставщиками рыбы и морепродуктов.

Рыбная экспозиция

В этом году раздел «Рыба и морепродукты. Аквакультура» вновь порадует живыми, охлажденными, свежеморожеными дарами моря, икрой и рыбными деликатесами, снеками, пресервами и консервами, ингредиентами для суши. Российские производители продемонстрируют широкую линейку продукции – морской, речной, озерной, выращенной в форелевых хозяйствах. Впечатляет и география экспонентов: от Дальнего Востока до Калининграда и от Мурманска до Астрахани и Черного моря, Крыма.

Свои рыбу и морепродукты представят компании из Латвии, Кореи, Китая, Казахстана.

Ожидается, что большой интерес вызовет экспозиция Якутской рыбной компании, демонстрирующая деликатесную экологически чистую продукцию.

Традиционно в «Продэкспо» принимают участие лидер на рынке продуктов из сурими в стране – компания «БалтКО» и известный производитель и поставщик натуральных рыбных консервов на рынки России – компания «Балт-Ост». «Продуктгарант» представит ведущую марку рыбных консервов на российском рынке – «5 Морей», отмечают организаторы.

Примечательной новинкой салона станет группа компаний «Антей» – одна из крупнейших российских на Дальнем Востоке по добыче и переработке краба и рыбы. «Антей» представит различные виды продукции из сельди и сардины-иваси, красную икру, а также живых гидробионтов: камчатского краба, трепанга, морского гребешка.

Все дни на выставке будет работать уникальный проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». А Центр подбора персонала предоставит бесплатный сервис для участников и посетителей: профессиональные консультации о состоянии рынка труда и решение кадровых вопросов непосредственно на «Продэкспо».

Деловые вопросы

Деловая программа будет посвящена актуальным вопросам и новым тенденциям продовольственного рынка. Программу мероприятий откроет панельная дискуссия «Продовольственный рынок России: курс на рост, международную кооперацию и экспорт». В фокусе внимания – векторы развития продовольственного рынка. Премьерой станет конференция «Органик в ретейле: проблемы и пути их решения». Также в числе важных мероприятий всероссийские продфорумы «Поставщик в сети», «Маркетинг и реклама», форум производителей и ретейлеров «Собственная торговая марка-2019», семинар-практикум «Бережливое производство: максимальная эффективность при минимальных затратах», семинар «Магазин мечты: идеальный продуктовый магазин за 12 шагов», мегасеминар «Современный магазин».

Впервые целый день выставки будет посвящен теме розницы. Эта часть программы запланирована на 14 февраля.

По традиции Минсельхоз, Россельхознадзор и фирма «Агроэкспосервис» проведут международную конференцию «Государственное регулирование в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».

Конкурсы

Не менее интересна и конкурсная программа. В рамках мероприятия состоится торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей и лауреатов международного конкурса «Гастрономическое впечатление / Taste experience – 2018».

Впервые на выставке состоится вручение премии «Продэкспо Органик». За нее посоревнуются экспоненты, чья продукция имеет действительный на 2019 г. органический сертификат.

Также состоятся конкурсы: «Лучший продукт», «Выбор сетей», «Инновационный продукт», конкурс на лучшую упаковку и ряд других.

Выставку организует АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства сельского хозяйства, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Информационный партнер – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews

  • Участниками «Продэкспо-2018» стали 2 387 компаний из 65 стран. Фото предоставлено организаторами
  • Участниками «Продэкспо-2018» стали 2 387 компаний из 65 стран. Фото предоставлено организаторами
  • Участниками «Продэкспо-2018» стали 2 387 компаний из 65 стран. Фото предоставлено организаторами
  • Участниками «Продэкспо-2018» стали 2 387 компаний из 65 стран. Фото предоставлено организаторами
    •
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