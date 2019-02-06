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Заседание штаба минтаевой путины прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Шторма вновь тормозят работу минтайщиков

К 5 февраля российские суда освоили в Беринговом и Охотском морях более 220 тыс. тонн минтая (-6% к уровню прошлого года) и 38 тыс. тонн сельди (-16%). На объемах вылова сказываются неблагоприятные погодные условия.

Промысловую обстановку обсудили на очередном заседании штаба охотоморской путины. Видеоконференцию с регионами провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Что обещает погода

Как доложил заместитель руководителя координационной группы ФАР Юрий Омельченко с борта судна «Василий Каленов», за прошедшую неделю обширный циклон вызвал штормовые ветра во всех подзонах Охотского моря. В отдельных районах периодически останавливалась работа как среднетоннажного, так и крупнотонннажного флота.

По прогнозам, 6 февраля море охватит следующий обширный циклон. Штормовые ветра ожидаются в Северо-Охотоморской подзоне и на юге Камчатско-Курильской подзоны. Такая погода не дает ледовой кромке распространяться в южном направлении, поэтому основные промысловые изобаты пока открыты, за исключением Восточного Сахалина.

Кто работает в море

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Охотском море работают 172 добывающих судна, на подходе еще 10 единиц флота на различные виды промысла. Лов креветки ведут 6 судов, 13 работают на добыче краба и 17 занимаются ярусным промыслом донно-пищевых объектов. Кроме того, в экспедиции 33 транспортных судна и 6 танкеров. 5-7 транспортов ежедневно находились под погрузкой, остальные – в ожидании накопления продукции и переходах. За прошедшую неделю снялись в порты выгрузки 5 транспортов различной емкости.

На контроле добычи и перегруза работают 34 инспектора морской охраны и два патрульных судна. На промысле минтая находятся 14 наблюдателей от дальневосточных филиалов ВНИРО. За безопасность экспедиции в южной части моря отвечает спасатель «Преданный», в северной части – спасатель «Сибирский». За отчетный период аварийных вызовов не было.

Как дела у рыбаков

Сельдь в Северо-Охотоморской подзоне на прошлой неделе ловили до 23 судов, две плавбазы работали на приеме сырца. В районе экспедиции наблюдается хорошая промысловая обстановка: уловы варьируются от 60 тонн до 250 тонн сельди на судосутки. Сейчас на промысле осталось 15 судов и одна плавбаза. В Западно-Камчатской подзоне промысел сельди не вели.

Специализированным траловым ловом минтая в Охотском море занимаются 107 добывающих судов. Кроме того, семь единиц флота ведут снюрреводный промысел, 4 судна работает на приеме добытого сырца от среднетоннажных судов. Еще до 6 судов периодически ведут снюрреводную добычу донно-пищевых объектов с приловом минтая в прибрежье Камчатско-Курильской подзоны, уловы сдают в Северо-Курильск.

В Северо-Охотоморской подзоне на отчетной неделе минтай добывали в качестве прилова при промысле сельди. Одно судно обследовало восточные склоны банки Кашеварова. Уловы колебались от 66 тонн до 100 тонн минтая на судосутки промысла. Попадалось большое количество мелкой рыбы, выход икры – менее 1%, поэтому судно направилось в другие районы.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка нестабильна: скопления минтая небольшие и довольно подвижны, работу флота осложняли штормовые ветра. Уловы варьировались от 40 до 100 тонн, преобладала рыба размером 37-43 см. Приловы молоди составляли от 2% до 8%, иногда – до 12%, биологический выход икры – от 3,3% до 3,9%.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка также нестабильна. Уловы крупнотоннажных судов составляют не более 170 тонн. В уловах преобладала рыба размером 35-42 см. Прилов молоди находился на уровне 15-20%, в отдельных тралениях – до 40%, биологический выход икры – 2,4-3,9%. Суда постепенно расширяют район работ.

В районе Восточного Сахалина промысловая обстановка в течение недели начала ухудшаться, основные промысловые изобаты стали закрываться ледовыми полями, поэтому флот ушел из подзоны. В районе Северных Курил промысловая обстановка удовлетворительная, а уловы доходят до 120 тонн минтая на судно.

Куда едут уловы

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников рыбопродукцией составляет 65%, средняя стоимость доставки рыбы из Владивостока до Москвы – 15 рублей за килограмм. На 4 февраля в западные районы страны отправлено 9 ускоренных поездов с рыбной продукцией. Сейчас продукция из минтая в основном оформляется на экспорт, а большая часть уловов тихоокеанской сельди – на внутренний рынок.

Fishnews

  • Заседание штаба минтаевой путины прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства
  • Заседание штаба минтаевой путины прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства
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