06 февраля 2019 года

Подкомиссия Юрия Трутнева рассмотрит вопрос о крабовых аукционах

Правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока в ближайшее время рассмотрит предложения по крабовым квотам, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На пресс-конференции 6 февраля среди инструментов развития региона зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отдельно отметил инвестиционные квоты. В рамках уже отобранных проектов на Дальнем Востоке будет построено 14 перерабатывающих заводов и 9 судов.

Напомним, что в 2016 г., когда были внесены изменения в федеральное законодательство, Юрий Трутнев заявил о необходимости включить краба в список водных биоресурсов, по которым выделяются инвестквоты. Распоряжением от 20 апреля 2017 г. № 764 правительство установило, что с 2018 г. механизм инвестквот будет распространен на крабов Дальневосточного и Северного бассейнов. Однако постановление правительства, которое бы определило требования к судам для получения долей квот и урегулировало другие вопросы, так и не вышло.

В конце января стало известно, что Минсельхоз подготовил проект изменений закона о рыболовстве. Документ предусматривает введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределять ресурсы предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, согласно законопроекту, установит правительство.

Корреспондент Fishnews попросил вице-премьера – полпреда прокомментировать инициативу по крабовым аукционам и оценить возможные последствия ее реализации для развития дальневосточных регионов.

Юрий Трутнев отметил, что с вопросом нужно разбираться. «Давайте я тайм-аут возьму», – сказал вице-премьер – полпред. Тему рассмотрит подкомиссия по развитию Дальнего Востока, сообщил он. «Мы договорились, что мы ее проведем, посмотрим внимательно эти вопросы, – я отдельно вам отвечу», – заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента.

Заседание должно состояться в ближайшее время. «Думаю, что через неделю мы проведем эту подкомиссию», – сообщил Юрий Трутнев.

Подкомиссия в сфере рыбной отрасли была создана в составе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2016 г.

К ведению этого рабочего органа относится широкий круг вопросов. В том числе взаимодействие власти и бизнеса по реализации поручений президента и правительства; рассмотрение проектов нормативно-правовых актов; предложений по обеспечению населения и качественной и доступной рыбопродукцией. В декабре прошлого года состав комиссии был обновлен. Юрий Трутнев возглавляет подкомиссию с момента ее создания.

Fishnews