Новости
Вице-премьер – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ

Подкомиссия Юрия Трутнева рассмотрит вопрос о крабовых аукционах

Правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока в ближайшее время рассмотрит предложения по крабовым квотам, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На пресс-конференции 6 февраля среди инструментов развития региона зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отдельно отметил инвестиционные квоты. В рамках уже отобранных проектов на Дальнем Востоке будет построено 14 перерабатывающих заводов и 9 судов.

Напомним, что в 2016 г., когда были внесены изменения в федеральное законодательство, Юрий Трутнев заявил о необходимости включить краба в список водных биоресурсов, по которым выделяются инвестквоты. Распоряжением от 20 апреля 2017 г. № 764 правительство установило, что с 2018 г. механизм инвестквот будет распространен на крабов Дальневосточного и Северного бассейнов. Однако постановление правительства, которое бы определило требования к судам для получения долей квот и урегулировало другие вопросы, так и не вышло.

В конце января стало известно, что Минсельхоз подготовил проект изменений закона о рыболовстве. Документ предусматривает введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределять ресурсы предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, согласно законопроекту, установит правительство.

Корреспондент Fishnews попросил вице-премьера – полпреда прокомментировать инициативу по крабовым аукционам и оценить возможные последствия ее реализации для развития дальневосточных регионов.

Юрий Трутнев отметил, что с вопросом нужно разбираться. «Давайте я тайм-аут возьму», – сказал вице-премьер – полпред. Тему рассмотрит подкомиссия по развитию Дальнего Востока, сообщил он. «Мы договорились, что мы ее проведем, посмотрим внимательно эти вопросы, – я отдельно вам отвечу», – заявил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента.

Заседание должно состояться в ближайшее время. «Думаю, что через неделю мы проведем эту подкомиссию», – сообщил Юрий Трутнев.

Подкомиссия в сфере рыбной отрасли была создана в составе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2016 г.

К ведению этого рабочего органа относится широкий круг вопросов. В том числе взаимодействие власти и бизнеса по реализации поручений президента и правительства; рассмотрение проектов нормативно-правовых актов; предложений по обеспечению населения и качественной и доступной рыбопродукцией. В декабре прошлого года состав комиссии был обновлен. Юрий Трутнев возглавляет подкомиссию с момента ее создания.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккрабправительственная комиссияправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Рыбаки ждали стабильности

Все материалы

Интервью

Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

Леонид МАКОВЕЦКИЙ

Правила безопасности на льду надо прививать с детства

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы вышли на мировой уровень организации выставок

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

С промыслом иваси связываем особые надежды

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Курилы наши. О чем разговор?

Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

Управляющий группой компаний «Доброфлот»

Александр ЕФРЕМОВ

Развить поставки можно уже в ближайшие годы

Все материалы

Крупным планом

Новый трал «Атлантика-1790» – настройка для различных условий промысла

Тихий океан 2019. Ставрида

В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

Рыбаки наносят ответный удар

Судно «Восток-1»

Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

Все материалы

События

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

Новый краболов попробовал воду

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.