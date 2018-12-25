25 декабря 2018 года

«Рыбная» подкомиссия Дальнего Востока будет работать в новом составе

Правительство обновило состав подкомиссии по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока. В документе учли изменения в составе кабмина.

Подкомиссия в сфере рыбной отрасли была создана в составе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона в 2016 г.

К ведению этого рабочего органа относится широкий круг вопросов. В том числе взаимодействие власти и бизнеса по реализации поручений президента и правительства; рассмотрение проектов нормативно-правовых актов; предложений по обеспечению населения и качественной и доступной рыбопродукцией.

С начала создания подкомиссии ее возглавляет вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Вместо покинувших правительство Александра Галушки и Александра Ткачева заместителями председателя подкомиссии стали новый глава Минвостокразвития Александр Козлов и новый министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщает корреспондент Fishnews.

Ответственный секретарь подкомиссии – начальник отдела развития приоритетных отраслей департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Яна Рыжкова.

В составе подкомиссии – руководство федеральных ведомств: заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков, руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Федеральную антимонопольную службу (ФАС) будет представлять заместитель руководителя Рачик Петросян. Росприроднадзор – замглавы Амирхан Амирханов. От Минпромторга в состав подкомиссии включен заместитель министра Олег Рязанцев, от Россельхознадзора – замруководителя Константин Савенков, от ФНС – заместитель главы Константин Чекмышев. Также в составе рабочего органа заместитель полпреда Олег Скуфинский, заместитель министра транспорта – руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, заместитель руководителя Росводресурсов Татьяна Бокова. Еще одним членом подкомиссии стал замруководителя департамента – начальник управления департамента по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Александр Рябчиков.

От Минвостокразвития в подкомиссию вошли также первый заместитель министра Сергей Тырцев, замминистра Александр Крутиков. Кроме того, членами подкомиссии стали гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов и председатель наблюдательного совета Дальневосточного фонда развития Аркадий Пинчевский.

Представитель региональных органов власти в подкомиссии – заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского края Владимир Галицын.

В составе подкомиссии будет работать и председатель Комиссии Общественной палаты по развитию АПК и сельских территорий Евгений Уваркина.

К сфере ведения подкомиссии относится и строительство рыбопромысловых судов на российских верфях. В состав органа вошел президент ОСК Алексей Рахманов. Кроме того, в подкомиссию включили директора РЖД по коммерческой деятельности – начальника центра фирменного транспортного обслуживания Алексея Шило.

Из представителей бизнеса в состав рабочего органа вошли президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, глава ВАРПЭ Герман Зверев, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов, руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов, председатель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна Александр Поздняков.

Fishnews