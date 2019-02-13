13 февраля 2019 года

«Губернаторские перемены» на Сахалине отразили в составе комиссии по анадромным

Минсельхоз РФ внес изменения в состав комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области. Председателем комиссии назначен врио губернатора Валерий Лимаренко.

Приказ Минсельхоза от 11 февраля 2019 г. № 62 опубликован на сайте областного агентства по рыболовству. В комиссию также включен начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биоресурсов Сахалинского филиала Главрыбвода Павел Сухонос, президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина Дмитрий Матвеев, сообщает корреспондент Fishnews.

В то же время из состава исключены бывший губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, бывший руководитель рыбвода Александр Полянский (в прошлом году он возглавил ПИНРО), а также Константин Тюкавин, входивший в комиссию как председатель совета Союза рыбаков Сахалинской области.

Напомним, что Валерий Лимаренко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области в декабре прошлого года. Олег Кожемяко возглавил Приморский край.

Комиссия по анадромным занимается оперативным регулированием добычи важнейших для Сахалинской области объектов – тихоокеанских лососей: определяет сроки промысла, устанавливать объемы вылова и т.д.

Fishnews