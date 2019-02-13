13 февраля 2019 года

ФСБ пока не откликнулась на запрос Fishnews

Запрос в центр общественный связей ФСБ России Fishnews направил 21 января. Редакция просила прокомментировать информацию о незаконном промысле краба. Однако ответа до сих пор не получено.

В конце декабря в центральных СМИ прошла серия материалов с обвинениями в адрес рыбопромышленных предприятий и ситуации в отрасли в целом. Информации, прозвучавшей с телеэкранов, было посвящено специальное заседание Общественного совета при Росрыболовстве. В прибрежных регионах прошли пресс-конференции представителей рыбной промышленности, а флот отреагировал акцией «Гудок». Свои комментарии в интервью Fishnews дал и заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Из телевизионных сюжетов следовало, что система государственного контроля промысла не работает. С просьбой прояснить ситуацию Fishnews обратился в центр общественных связей ФСБ России, но реакции до сих пор не получено.

Напомним, что запрашивать информацию о деятельности госорганов редакция имеет право по закону. Ответ должен быть предоставлен в семидневный срок.

«Отказ возможен, только если речь идет о сведениях, составляющих государственную, коммерческую или иную специально охраняемую законом тайну. Однако в этом случае представителю редакции в течение трех дней со дня получения письменного запроса информации должны вручить уведомление об отказе. При этом должны быть указаны причины, по которым запрашиваемая информация не может быть отделена от сведений, составляющих специально охраняемую законом тайну.

Если требуемые сведения госорган не может представить в семидневный срок, допускается отсрочка. Уведомление о ней также должно вручаться представителю редакции в течение трех дней со дня получения письменного запроса информации и также с указанием причин», – обращает внимание юрист Марина Чепелева.

Fishnews