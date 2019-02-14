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Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Вячеслав Зиланов: Крабовые аукционы - старт передела в рыбной отрасли

Государство не вправе произвольно распоряжаться крабовыми и другими водными биоресурсами, потому что их настоящий собственник – народ, считает заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.

«Уже два года как правительство Дмитрия Медведева вместе с руководителем Росрыболовства и представителями крупного бизнеса задумали переделить самый валютоемкий ресурс – краба, – отметил в разговоре с Fishnews Вячеслав Зиланов. – Эти поползновения представляют собой попытки распределять крабовые квоты не по историческому принципу, а через аукционы».

По мнению заслуженного работника рыбного хозяйства, идея крабовых аукционов была выдвинута крупным бизнесом, который ранее промысел краба не вел, но решил получить доступ к ресурсу. «Казалось бы, в этих условиях Росрыболовство в лице прежде всего его руководителя должно встать на защиту исторического принципа, хорошо понимая, что если вывести из исторического принципа краба, то завтра это произойдет и с рыбой, – подчеркнул он. – И казалось бы, Росрыболовство должно объединиться с рыбаками, с отраслевыми ассоциациями. Но не такова цель и не таковы мотивы тех, кто намеревается переделить водные биоресурсы. Я думаю, что краб – это первая стадия, а далее последует полное разрушение исторического принципа».

Вячеслав Зиланов подчеркнул, что решение о крабовых аукционах отразится и на рядовых российских потребителях, и на рыбаках: «Конечно, потребитель скажет: «А мне-то какое дело? Мне главное, чтобы рыба была на столе. Ну, допустим, у рядового россиянина нет краба на столе, но кто захочет – на праздник купит грамм 200-250 на салат. Но ведь рыба-то у потребителя должна быть в достатке. Однако в случае выставления на аукционы что краба, что рыбы цена на них возрастет и станет недоступной. Кроме того, обычные наши рыбаки, или, как мы говорим, «пахари моря», лишатся рабочих мест, поскольку бизнес будет куплен теми, у кого есть деньги, а они уже будут «заказывать музыку»: и по производительности труда, и по снабжению флота, и по, не побоюсь это сказать, «заданию на браконьерство», особенно по крабовым делам».

Собеседник Fishnews считает, что в ближайшее время законопроект о крабовых аукционах пройдет необходимые процедуры в правительстве и поступит в Госдуму. «А там единственная, непобедимая и всегда правая «Единая Россия» за него дружно проголосует, – уверен Вячеслав Зиланов. – И отрасль вернется в «лихие девяностые», по крайней мере по крабу. Возникает вопрос: а для чего тогда устраивали телешоу на центральных каналах относительно крабового браконьерства? Нашли предпринимателя, которого назвали главным браконьером. Извините, но где же тогда наши доблестные пограничники? Вся изюминка в том, что как раз пограничники это телешоу изобличают. Раз у вас, пограничников, под носом развивается браконьерский промысел краба, то и наводите порядок, собирайте средства для госбюджета. До телешоу честные и законопослушные, легально добывающие и продающие краба рыбаки считались чуть ли не героями труда, поскольку вывели из теневого оборота ценный ресурс. После телешоу они оказались браконьерами».

Напомним, что 6 февраля в Росрыболовстве прошло посвященное законопроекту о крабовых аукционах совещание с участием отраслевых союзов и ассоциаций. Представители бизнес-сообщества указали на крайне малый срок, отведенный для процедуры оценки регулирующего воздействия документа.

Глава Росрыболовства, в свою очередь, заявил журналистам, что решение о сроках публичного обсуждения принято правомерно. По словам Ильи Шестакова, предложенные изменения не нарушают исторического принципа. Новый вид квот, подчеркнул он, предусматривается только по крабу.

Fishnews
НазадМетки: браконьерствокрабправительстворосрыболовство
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