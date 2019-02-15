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Здание Совета Федерации

Законопроект о крабовых квотах обсудят в Совете Федерации

Резонансный законопроект о крабовых аукционах планирует 21 февраля рассмотреть в Совете Федерации рабочая группа по мониторингу законодательства в сфере рыболовства и аквакультуры.

Заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, планируется провести 21 февраля в Москве Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Планируется обсудить проект изменений федерального закона о рыболовстве. Отраслевые ассоциации уже готовят заявки на участие в заседании, сообщает корреспондент Fishnews.

Что предлагает регулятор

О том, что Минсельхоз подготовил законопроект по крабовым аукционам, стало известно в конце января. Документ предусматривает введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы предполагается по итогам аукционов. При этом договоры о закреплении и предоставлении доли квоты будут предусматривать обязательства по строительству объектов на территории РФ. Перечень таких объектов, согласно законопроекту, установит правительство.

Причем если право на добычу по инвестквотам в отношении других видов водных биоресурсов предоставляется на 15 лет, то по квотам добычи крабов в инвестиционных целях регулятор предложил более короткий срок – 10 лет.

Сейчас законопроект проходит процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ): для этого он размещен на сайте regulation.gov.ru. Публичное обсуждение документа предусмотрено до 22 февраля, хотя представителя бизнеса уже указывали на то, что это слишком малый срок для такого важного документа.

На сайте Fishnews размещена инструкция о том, как высказать свою позицию по законопроекту на regulation.gov.ru.

Рабочая группа Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию была создана в 2016 г., чтобы отслеживать подготовку правовых актов, предусмотренных обновленным законом о рыболовстве. Затем деятельность группы решили перевести на постоянную основу.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуракрабмоскваправительство
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