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В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

В 2018 г. были заключены первые договоры на инвестиционные квоты, реализуются проекты по строительству судов и заводов. Работа компаний говорит о том, что механизм нужно сделать более гибким.

Программа инвестиционных квот вызвала большой отклик. По итогам 2018 г. заявлены проекты по строительству 33 рыбопромысловых судов и 22 береговых заводов. Сбор заявок продолжается.

Инвестиционные квоты – инструмент новый, и, как любая новая программа, он не может в дальнейшем обойтись без корректировок. Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков уже сообщил о планах вносить изменения в правовую базу по инвестквотам в 2019 г.

«Существует еще ряд вопросов, которые требуют дальнейшей наладки в части нашей внутренней работы, работы комиссии Минпромторга и большой, общей комиссии. Потому что понятно, что жизнь идет, и предприятия хотят частично изменить проекты, их модернизировать. Есть вопросы, связанные с изменениями земельных площадок ввиду определенных особенностей. Здесь, нам кажется, надо дать полномочия комиссии по возможности рассмотрения таких вопросов», – рассказал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства.

Общая проблема заключается в отсутствии механизмов корректировки договоренностей, считают эксперты, опрошенные Fishnews в разных регионах.

Одному из участников программы инвестиционных квот в Приморье Корпорация развития Дальнего Востока предложила поменять земельный участок в ТОР для строительства завода по рыбопереработке. Это позволяет сосредоточить в одной зоне пищевые производства, более эффективно использовать земельные площади, рассказал директор департамента рыбного хозяйства Приморского края Сергей Наставшев. Однако вопрос оказался сложным, ведь речь шла о пересогласовании проекта. «Нормативка» такая, что сделать это непросто», – сообщил представитель краевых властей.

Потребовались обращения в Министерство сельского хозяйства, Минпромторг (именно этот орган власти уполномочен контролировать исполнение инвестпроектов).

Вопрос с изменением участка удалось решить, но в целом механизм недостаточно гибкий, полагает руководитель департамента. Проблемы могут возникнуть при строительстве судов, если верфи будут задерживать выполнение заказа, считает он.

Инвестиционный проект является неотъемлемой частью договора, который заключается с Росрыболовством на долю инвестквоты, напомнил представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Компании обращаются к регулятору с вопросами о порядке внесения изменений в судостроительные контракты, рассказал он. Но ясности, как быть, если речь не идет о модернизации, пока нет.

Причем для решения вопроса нет нужды принимать большое количество нормативных актов – нужно действовать в рамках гражданского законодательства, оформлять внесение изменений через допсоглашения к судостроительным контрактам, считает представитель «Норебо».

Другим пробелом в регулировании названо отсутствие порядка запроса и предоставления информации для контроля реализации инвестиционных проектов со стороны Министерства промышленности и торговли. Сегодня функция по контролю возложена на Минпромторг, но необходимого регулирования так и не было принято. Это осложняет предоставление верфями или заказчиками информации о заказах оборудования, контрактах с поставщиками, подготовке технической документации и т.д., носящей конфиденциальный характер.

Поправки, позволяющие принимать в зачет инвестору объемы, освоенные не только по инвестквоте, были приняты по итогам совещания, которое премьер-министр Дмитрий Медведев проводил в августе 2017 г. на Сахалине.

На той же встрече председатель камчатского РК имени В. И. Ленина Сергей Тарусов высказался за более гибкий подход к срокам воплощения инвестиционных проектов. Напомним, что по законодательству юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключая с Росрыболовством договор на инвестквоту, обязуется соблюдать график инвестиций и ввода объекта в эксплуатацию, график строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

«В постановлении правительства очень жестко обозначены этапы строительства. Это закладка киля, спуск на воду, установка главного двигателя, прием и сдача судна. Но не всегда получается, как пишем на бумаге, к сожалению», – отмечал Сергей Тарусов.

По результатам той встречи Дмитрий Медведев поручил проработать изменения правовой базы по инвестиционным квотам. В том числе изучить возможность корректировки графиков строительства и инвестиций.

В реализацию проектов под инвестквоты включилась Сахалинская область – единственный регион России, полностью расположенный на островах.

«У нас интенсивно развивается рыбохозяйственный комплекс, в том числе пользователи запланировали строительство береговых производств на Курилах. Однако островная специфика накладывает отпечаток: погодные условия, непростая логистика не всегда позволяют доставить строительные материалы – очень сложно заранее предугадать сроки», – рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. При этом, обратил внимание руководитель АРСО, инфраструктура на отдаленных островах неразвита и инвесторам приходится решать еще и эти вопросы. Между тем развивать курильские территории необходимо, новые проекты позволяют обеспечить рабочие места для островитян, постепенно повышать уровень жизни, подчеркнул президент объединения.

Нарушить тонкую грань доверия между инвестором и государством очень просто, и если люди будут видеть, как легко лишиться доли, они не рискнут вступать в программу, считает Максим Козлов. Нужно продолжить настройку правовой базы под практику работы предприятий, уверен он.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовствосахалин
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