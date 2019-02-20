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Минэкономики готово организовать обсуждения по крабовому законопроекту

Минэкономики готово организовать обсуждения по крабовому законопроекту

Минэкономразвития сообщило, что при необходимости может провести публичные консультации по законопроекту о новом виде квот на вылов краба, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

22 февраля завершается оценка регулирующего воздействия проекта федерального закона о крабовых аукционах. Представители бизнеса сразу указали на то, что для публичного обсуждения столь важного документа отведен слишком малый срок. Об этом, в частности, говорилось на конференции Торгово-промышленных палат Северо-Запада 18 февраля.

К законопроекту, меняющему систему распределения долей квот вылова, приковано большое внимание. Сейчас на портале за предложенный документ отдано 7 голосов, против – 611. По законодательству, разработчики обязаны рассмотреть все поступившие предложения.

На это указало Минэкономразвития в своем ответе на обращение Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, рассказал Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

«Министерство также сообщило, что при необходимости может провести публичные консультации с органами и организациями, в том числе в форме видеоконференции», - отметил руководитель объединения. Такое прямое обсуждение могло бы быть весьма эффективно, в том числе с точки зрения привлечения регионов, считает президент ассоциации.

Цель оценки регулирующего воздействия – определить и оценить возможные последствия принятия проекта акта, выявить в проекте положения, которые вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для предпринимательства или способствуют их появлению, а также положения, которые способствуют появлению необоснованных расходов.

На сайте Fishnews размещена инструкция о том, как высказать свою позицию по законопроекту на regulation.gov.ru.

Fishnews
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