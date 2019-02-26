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Дом Правительства. Фото из открытых источников

Для «регуляторной гильотины» в правительстве создали департамент

За реформу контроля и надзора будет отвечать новый департамент аппарата правительства. Подразделение подключится к использованию «регуляторной гильотины» – наведению порядка в сфере требований к бизнесу.

Стимулирование экономического роста и развитие делового климата – задачи департамента регуляторной политики, созданного в аппарате правительства.

Одним из ключевых направлений работы нового подразделения заявлена реформа госконтроля и надзора.

Департамент будет заниматься проведением «регуляторной гильотины», которая должна завершиться полной заменой действующей системы обязательных требований.

«Новые требования к бизнесу должны быть простыми, понятными и направленными на реальное снижение социально значимых рисков (смертности, травматизма и иных), а процедура контроля – четкой, упорядоченной и эффективной», – сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

Также департамент будет отвечать за повышение привлекательности российской юрисдикции, совершенствование институтов корпоративного управления.

Напомним, что президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил о необходимости обновить за два года нормативную базу в сфере контроля и надзора.

До этого, в январе, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все требования для бизнеса подвергнут пересмотру – избыточные и неэффективные нормы отсекут. Власти называют такой механизм «регуляторной гильотиной».

Fishnews
НазадМетки: правительство
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