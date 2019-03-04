04 марта 2019 года

Как обсуждают крабовые аукционы

Представители бизнеса вновь высказали свою позицию по законопроекту о крабовых аукционах на видеоконференции, которую организовало Минэкономразвития. Какие аргументы выдвигают рыбопромышленники и как реагирует Минсельхоз – в материале Fishnews.

Что сказал бизнес

Разработчики заявляют о необходимости повысить экономическую эффективность от предоставления прав на добычу крабов. И говорят о том, что других способов решить этот вопрос, кроме аукционов, нет. Но это не так: есть целых два таких инструмента, обратил внимание президент ВАРПЭ Герман Зверев. Первый – это механизм инвестиционных квот, уже предусмотренный в федеральном законе о рыболовстве. До сих пор не вышло постановление правительства по крабам. «Хотя с помощью этого инструмента можно было бы построить 40 современных рыбопромысловых судов, ведущих крабовый промысел», – рассказал руководитель ассоциации.

Второй инструмент – повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами: такие поправки предлагаются в Налоговый кодекс РФ.

Разработчик, отметил Герман Зверев, не изучил издержки и выгоды от разных способов решения проблемы и предлагает безальтернативно только один вариант.

О том, что механизмы для повышения отдачи от отрасли есть уже сейчас, заявили и другие участники публичных консультаций. «Законопроект не имеет цели и не решает никаких проблем», – уверен исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. Аукционы остановят инвестиции и ударят по конкуренции в отрасли, полагает он.

Исполнительный директор Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова заявила, что всех волнует коррупционная составляющая предложенного законопроекта. «Закон не нужен, коррупционен, в том виде, в котором есть, приведет к отрицательным последствиям», – сказала она.

Герман Зверев указал на то, что авторы законопроекта необоснованно сузили круг лиц, которых затрагивает предлагаемое регулирование. Выставление долей крабовых квот на торги отразится на способности предприятий выплачивать кредиты. В целом кредитный риск для рыбопромышленных предприятий будет повышен.

«В настоящее время кредиторская задолженность рыбопромышленных предприятий составляет 85 млрд рублей. Ежегодные проценты по обслуживанию этих кредиторских обязательств составляет около 8,5 млрд рублей. В случае отказа в перезаключении договоров о предоставлении права на добычу крабов и введения аукционов показатели кредитного риска при кредитовании всех рыбопромышленных предприятий будут изменены в сторону повышения. По нашим расчетам и по оценкам двух банков, входящих в пятерку российских банков, это приведет к увеличению расходов предприятий по обслуживанию кредитов с 8,5 млрд рублей до 9,6 – 9,8 млрд рублей», – сообщил президент ВАРПЭ.

Генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон считает, что проблемы компаний-добытчиков краба как за ниточку потянут работу других предприятий. В пример он привел Архангельский траловый флот: АТФ заказал на Выборгском судостроительном заводе четыре судна (под инвестиционные квоты вылова трески и пикши). Если отправить крабовые квоты на аукцион, это отразится на проекте. «В результате на ПАО «ВСЗ» окажется без движения четыре недостроенных судна в разной степени готовности», – отметил представитель группы «ФОР».

«Вслед за этими судами стоят в очереди еще четыре судна других компаний, в том числе и компаний, которые я представляю», – обратил внимание он. Негативный сценарий скажется на их возможности возвращать кредиты.

При остановке работы над четырьмя траулерами ожидается мультипликация эффекта с потерей 3 тыс. рабочих мест, банкротство не менее 3 рыбопромысловых компаний из Мурманска и Калининграда, заявил Павел Балон.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков перечислил риски, которые создают аукционы: ухудшение конкуренции, банкротство малых и средних компаний, непостройка судов, безработица и социальная напряженность, распространение теневого промысла, переход компаний под контроль иностранных инвесторов, дефолты по кредитам, сокращение отраслевой прибыли, остановка соцпроектов, негативное влияние на развитие добычи других водных биоресурсов, усиление неравенства в отрасли, создание избыточных мощностей.

Например, риск непостройки флота. «Стоимость строительства необходимого для получения крабовой квоты одного среднетоннажного судна на российских верфях может составлять до 1,8 млрд рублей. Чтобы его загрузить ресурсами в соответствии со статьей 33.8 законопроекта на 10 лет, необходимо на аукционе приобрести квоту в 1 тыс. тонн в год. По примерным оценкам, стоимость такого объема квоты на торгах может достигать 5-6 млрд рублей. Эксплуатационные расходы, ремонт, налоги, зарплата за 10 лет составят около 1,7 млрд рублей. Итого общая сумма затрат – от 8,8 до 10 млрд рублей. Кроме того, к расходам необходимо добавить обязательные процентные платежи по кредитам на приобретение квот и строительство объектов. Выручка от реализации указанного объема краба на экспорт (по максимальной рыночной цене) за этот период может составить по различным оценкам около 8 млрд рублей, что ниже затрат. И это без учета рисков снижения ОДУ», – привел цифры Александр Дупляков.

Он отметил, что в случае принятия законопроекта компаниям придется оптимизировать флот, а значит, уволить часть экипажа.

Гендиректор «РК «Восток-1» Александр Сайфулин рассказал, что аукционы оставят без работы 4 из 8 краболовных судов компании. Причем после того как было объявлено о сохранении исторического принципа, предприятие вложило в их модернизацию около 10 млн долларов. Право на вылов – имущественное право, а значит, в случае аукционов государству стоит подумать о компенсации предприятиям, полагает рыбопромышленник.

Законопроект не готов, он приведет отрасль к стагнации, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП) Георгий Мартынов.

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказал о рисках остановки уже реализуемых инвестиционных проектов. Областная дума высказала отрицательную позицию по законопроекту, однако в рамках публичного обсуждения при ОРВ отзыв депутатов не учтен, отметил президент АРСО.

Проект закона нужно вернуть на этап формулирования проблемы и подготовки финансово-экономического обоснования, затем снова согласовать с ведомствами, возможно с Министерством труда, так как речь идет о влиянии на трудовые ресурсы, полагает представитель ВШЭ Даниил Цыганков

Что ответил Минсельхоз

Представитель разработчика законопроекта – Минсельхоза – Алексей Осинцев (замдиректора департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства) прокомментировал выступления бизнеса. В основном все эти ответы регулятора уже давались на сайте проектов нормативно-правовых актов или на разных совещаниях.

Так, Алексей Осинцев отметил, что изменения предложены только по крабам, а эти объекты составляют лишь 2% от общего объема добычи. От общего вылова на долю краба приходится 1,9%, однако в отраслевой выручке – от 17 до 20%, аналогичные цифры и по другим экономическим показателям – а это уже существенное значение, заявил по этому поводу в чате видеоконференции Александр Дупляков. Он призвал не пытаться приуменьшить влияние крабового промысла на отрасль.

Представитель Минсельхоза заявил, что материалы к законопроекту дополнены. И среди целей появились развитие переработки, обеспечение безопасности рыболовства и ресурсные исследования. «Никакой связи аукционов с ресурсными исследованиями нет!!!» - эмоционально отреагировал в чате Сергей Несветов.

По поводу ставок сбора за пользование ВБР министерство продолжает говорить, что это предмет совсем другого обсуждения.

«В то же время могу только добавить, что обсуждаемый сегодня законопроект и законопроект об изменении ставок сбора – это комплексные изменения регулирования с целью повышения экономической эффективности от освоения водных биоресурсов, стимулирование береговой переработки и, как я уже сказал, по сегодняшнему законопроекту – создание условий безопасности рыболовства и мореплавания», – заявил замдиректора депрыбхоза.

Он также подчеркнул, что законопроект не устанавливает дополнительных обязанностей, «одновременно все лица имеют равные доступ к участию в предлагаемых аукционах». Средний уровень рентабельности по крабам в два раза выше, чем уровень рентабельности по виду деятельности «рыболовство», привел еще один аргумент ведомства Алексей Осинцев.

Прокомментировал он и тему компенсаций. Изменения в действующие договоры о закреплении долей вноситься не будут, а значит, изменения имущественных прав не предусмотрено, считают в ведомстве.

Fishnews