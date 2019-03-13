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В отрасли сильнее оказался административный ресурс, считают в профсоюзе

В отрасли сильнее оказался административный ресурс, считают в профсоюзе

История рассудит, кто был прав в вопросе возвращения аукционов, однако уже сейчас можно говорить, что в отрасли явное преимущество имеет административный рычаг, а не профессиональное мнение рыбацкого сообщества, считают в Приморском профсоюзе работников рыбного хозяйства.

Тема крабовых аукционов по-прежнему пользуется наибольшим вниманием читателей Fishnews. Напомним, что 11 марта законопроект о новом виде квот добычи крабов одобрила Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности. Уже 14 марта резонансный документ может быть рассмотрен на заседании кабмина.

В редакцию поступило письмо от Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства. Отклик вызвали две публикации – статья Дмитрия Понявина «Исторический принцип – мировой опыт» и комментарий вице-премьера – руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко по итогам заседания правкомиссии.

Мнения рыбака-профессионала и чиновника по теме, которая волнует отраслевое сообщество уже не первый месяц, диаметрально противоположно, отметили в профсоюзе. Споры по «аукционному вопросу» продолжаются по сей день, хотя и спорами их назвать сложно. Здесь больше подходит выражение одной из басен Крылова: «А Васька слушает да ест», считают в организации. «И на самом деле это получается, как изложил наш великий баснописец: пока рыбаки отстаивают свое мнение о том, что аукционы – это негативный опыт и мы это уже проходили в двухтысячных годах, госчиновники нам внушают, что это хорошо и будет так, как они решат», – говорится в обращении.

Авторы письма приводят две, по их мнению, наиболее яркие цитаты из публикаций. «История развития мирового рыболовства твердо подтвердила, что исторический принцип распределения и наделения рыбными ресурсами на сегодняшний момент является фундаментальным и надежно работающим», – у Дмитрия Понявина.

«Мы переходим от исторического к аукционному принципу, и понятно, что будут недовольные. Но надо заканчивать эту практику, когда государственный ресурс используется за бесценок», – у Константина Чуйченко.

«История нас рассудит, но факты свидетельствуют, что сегодня в рыбной отрасли явное преимущество имеет административный рычаг, а не профессиональное мнение рыбацкого сообщества», – резюмировали авторы письма.

Приморский отраслевой профсоюз неоднократно выражал свою позицию по поводу возвращения в отрасль аукционов. «Аукционы – это разорение для отрасли», - заявил Fishnews председатель приморской краевой организации Владимир Нагорный. Профсоюз ранее призвал экипажи рыбопромысловых судов обратиться по проблемному вопросу к президенту Владимиру Путину.

Fishnews
НазадМетки: крабправительство
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