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Здание Госдумы. Фото Jorge Láscar («Википедия»)

Как направить обращение в Госдуму?

Важные для отрасли законопроекты рассматриваются в Госдуме. Fishnews подготовил пошаговые инструкции, каким образом можно направить свое мнение депутатам через интернет-приемную.

Напомним, что 19 марта правительство внесло в Госдуму проект федерального закона о крабовых квотах. Разработчики проекта уже не раз указывали, что принять закон о крабовых аукционах планируется уже в 2019 г. Совет ГД решил включить резонансную инициативу в проект порядка работы Госдумы на 4 апреля. Страница законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности: sozd.duma.gov.ru/bill/669567-7. Редакция Fishnews подготовила пошаговые разъяснения, каким образом можно направить мнение депутатам через интернет-приемную.

Зарегистрированные пользователи могут не только направить предложения, жалобы или заявления депутатам, но и отследить ход рассмотрения своих обращений и получить на них официальные ответы через личный кабинет.

Список действующих депутатов Госдумы от прибрежных регионов:

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

По одномандатным округам:

Юрков Дмитрий Васильевич («Единая Россия») – 72-й Архангельский избирательный округ

Палкин Андрей Васильевич («Единая Россия») – 73-й Котласский избирательный округ

По партийным спискам:

Вторыгина Елена Андреевна («Единая Россия»)

Савастьянова Ольга Викторовна («Единая Россия»)

Лавров Олег Леонидович (ЛДПР)

Епифанова Ольга Николаевна («Справедливая Россия»)

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

По одномандатным округам:

Веллер Алексей Борисович («Единая Россия») – 128-й Мурманский избирательный округ

По партийным спискам:

Журова Светлана Сергеевна («Единая Россия»)

Лященко Алексей Вадимович («Единая Россия»)

Ананских Игорь Александрович («Справедливая Россия»)

Дорохин Павел Сергеевич (КПРФ)

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

По одномандатным округам:

Сопчук Сергей Андреевич («Единая Россия») – 62-й Владивостокский избирательный округ

Новиков Владимир Михайлович («Единая Россия») – 63-й Артемовский избирательный округ

Николаева Виктория Викторовна («Единая Россия») – 64-й Арсеньевский избирательный округ

По партийным спискам:

Пинский Виктор Витальевич («Единая Россия»)

Андрейченко Андрей Валерьевич (ЛДПР)

Нилов Олег Анатольевич («Справедливая Россия»)

Корниенко Алексей Викторович (КПРФ)

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

По одномандатным округам:

Гладких Борис Михайлович («Единая Россия») – 69-й Хабаровский избирательный округ

По партийным спискам:

Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)

Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)

Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)

Корниенко Алексей Викторович (КПРФ)

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

По одномандатным округам:

Карлов Георгий Александрович («Единая Россия») – 167-й Сахалинский избирательный округ

По партийным спискам:

Пинский Виктор Витальевич («Единая Россия»)

Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)

Нилов Олег Анатольевич («Справедливая Россия»)

Корниенко Алексей Викторович (КПРФ)

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

По одномандатным округам:

Бондарь Оксана Андреевна («Единая Россия») – 116-й Магаданский избирательный округ

По партийным спискам:

Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)

Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)

Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)

Поздняков Владимир Георгиевич (КПРФ)

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

По одномандатным округам:

Слыщенко Константин Григорьевич («Единая Россия») – 45-й Камчатский избирательный округ

По партийным спискам:

Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)

Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)

Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)

Поздняков Владимир Георгиевич (КПРФ)

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

По одномандатным округам:

Рудченко Валентина Васильевна («Единая Россия») – 224-й Чукотский избирательный округ

По партийным спискам:

Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)

Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)

Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)

Поздняков Владимир Георгиевич (КПРФ)
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