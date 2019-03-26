Как направить обращение в Госдуму?
Важные для отрасли законопроекты рассматриваются в Госдуме. Fishnews подготовил пошаговые инструкции, каким образом можно направить свое мнение депутатам через интернет-приемную.
Напомним, что 19 марта правительство внесло в Госдуму проект федерального закона о крабовых квотах. Разработчики проекта уже не раз указывали, что принять закон о крабовых аукционах планируется уже в 2019 г. Совет ГД решил включить резонансную инициативу в проект порядка работы Госдумы на 4 апреля. Страница законопроекта в Системе обеспечения законодательной деятельности: sozd.duma.gov.ru/bill/669567-7. Редакция Fishnews подготовила пошаговые разъяснения, каким образом можно направить мнение депутатам через интернет-приемную.
Зарегистрированные пользователи могут не только направить предложения, жалобы или заявления депутатам, но и отследить ход рассмотрения своих обращений и получить на них официальные ответы через личный кабинет.
Список действующих депутатов Госдумы от прибрежных регионов:
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
По одномандатным округам:
Юрков Дмитрий Васильевич («Единая Россия») – 72-й Архангельский избирательный округ
Палкин Андрей Васильевич («Единая Россия») – 73-й Котласский избирательный округ
По партийным спискам:
Вторыгина Елена Андреевна («Единая Россия»)
Савастьянова Ольга Викторовна («Единая Россия»)
Лавров Олег Леонидович (ЛДПР)
Епифанова Ольга Николаевна («Справедливая Россия»)
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
По одномандатным округам:
Веллер Алексей Борисович («Единая Россия») – 128-й Мурманский избирательный округ
По партийным спискам:
Журова Светлана Сергеевна («Единая Россия»)
Лященко Алексей Вадимович («Единая Россия»)
Ананских Игорь Александрович («Справедливая Россия»)
Дорохин Павел Сергеевич (КПРФ)
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
По одномандатным округам:
Сопчук Сергей Андреевич («Единая Россия») – 62-й Владивостокский избирательный округ
Новиков Владимир Михайлович («Единая Россия») – 63-й Артемовский избирательный округ
Николаева Виктория Викторовна («Единая Россия») – 64-й Арсеньевский избирательный округ
По партийным спискам:
Пинский Виктор Витальевич («Единая Россия»)
Андрейченко Андрей Валерьевич (ЛДПР)
Нилов Олег Анатольевич («Справедливая Россия»)
Корниенко Алексей Викторович (КПРФ)
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
По одномандатным округам:
Гладких Борис Михайлович («Единая Россия») – 69-й Хабаровский избирательный округ
По партийным спискам:
Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)
Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)
Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)
Корниенко Алексей Викторович (КПРФ)
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
По одномандатным округам:
Карлов Георгий Александрович («Единая Россия») – 167-й Сахалинский избирательный округ
По партийным спискам:
Пинский Виктор Витальевич («Единая Россия»)
Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)
Нилов Олег Анатольевич («Справедливая Россия»)
Корниенко Алексей Викторович (КПРФ)
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
По одномандатным округам:
Бондарь Оксана Андреевна («Единая Россия») – 116-й Магаданский избирательный округ
По партийным спискам:
Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)
Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)
Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)
Поздняков Владимир Георгиевич (КПРФ)
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
По одномандатным округам:
Слыщенко Константин Григорьевич («Единая Россия») – 45-й Камчатский избирательный округ
По партийным спискам:
Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)
Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)
Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)
Поздняков Владимир Георгиевич (КПРФ)
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
По одномандатным округам:
Рудченко Валентина Васильевна («Единая Россия») – 224-й Чукотский избирательный округ
По партийным спискам:
Березуцкий Юрий Николаевич («Единая Россия»)
Яровая Ирина Анатольевна («Единая Россия»)
Селезнев Валерий Сергеевич (ЛДПР)
Поздняков Владимир Георгиевич (КПРФ)