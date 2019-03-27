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Врио губернатора Мурманской области Андрей ЧИБИС. Фото пресс-службы правительства региона

Новый глава Мурманской области пообещал предметно взяться за отрасль

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил подготовить стратегию развития рыбного хозяйства региона. Он пообещал заняться отраслью «предметно».

Напомним, что Андрей Чибис был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области 21 марта – Марина Ковтун, руководившая регионом с 2012 г., была отправлена в отставку по собственному желанию.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, 26 марта новый глава региона провел с коллегами по кабмину рабочую встречу, посвященную проблемам рыбной отрасли.

«На повестке – текущая ситуация в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области, риски, связанные с возможностью распределения части долей квот на водные биоресурсы на аукционах, возможности преодоления длительных и зачастую противоречивых процедур, сдерживающих работу рыбаков, а также развитие проекта «Доступная рыба», – рассказали в пресс-службе.

По итогам обсуждения Андрей Чибис назначил на 29 марта рабочую встречу с судовладельцами региона, а также поручил разработать областную стратегию развития рыбного хозяйство.

«Рыбной отраслью займемся предметно. Много вопросов, особенно по доступности рыбы для северян. Мы живем у моря, и переплачивать за рыбу просто обидно», – цитирует пресс-служба Андрея Чибиса.

Fishnews
НазадМетки: мурманскправительство
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