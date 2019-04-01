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Пленарное заседание Международного конгресса рыбаков в 2018 г.

Конгресс рыбаков получит новую концепцию

Международный конгресс рыбаков планируется вновь провести во Владивостоке в октябре. При этом подходы к организации будут пересмотрены, чтобы форум сохранил свои преимущества и в то же время получил новые акценты.

Международный конгресс рыбаков – традиция для Владивостока: первый отраслевой форум, объединивший рыбопромышленников Дальнего Востока и других регионов страны, прошел в Приморском крае еще в 2004 г.

Подготовка к XIV Международному конгрессу рыбаков обсуждалась на общем собрании Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Форум планируется провести в октябре, сообщил президент АРПП Георгий Мартынов. Он отметил важность традиционного рыбацкого форума. В апреле должно состояться заседание оргкомитета конгресса.

Конгресс рыбаков – уже известная среди профессионалов площадка, однако теперь она может получить вторую жизнь, уверен генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

«При составлении программы надо уделить особое внимание темам, которые волнуют бизнес-сообщество, - считает руководитель ESG. – Работа на конгрессе должна помочь в повышении капитализации предприятий, эффективности бизнеса».

Нужно усилить международный характер форума, полагает Иван Фетисов. При этом акцент может быть сделан на страны АТЭС – Китай, Корею, Японию, Малайзию, Таиланд, Индонезию и другие, считает собеседник Fishnews. Интерес к форуму во Владивостоке проявляют и компании из европейских стран.

Актуально снятие барьеров в торговле между странами (с тем же обновлением списка поставщиков рыбопродукции), повышение стоимостных объемов экспорта. Рассмотреть важно и вопросы организации промысла, который осуществляется по международным соглашениям.

Дальневосточный регион обладает большими возможностями для развития аквакультуры, в эту отрасль приходят иностранные инвесторы. На конгрессе можно обсудить конкретные проекты между российскими и зарубежными компаниями. При этом необходимо четко определить препоны, которые мешают реализации, чтобы госорганы, инвесторы из России и их иностранные партнеры могли совместно выработать решения.

Конгресс рыбаков должен получить новую концепцию, сочетающую уже накопленный опыт и новые походы, убежден Иван Фетисов.

Expo Solutions Group – организатор Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia), национальных стендов на выставках в Брюсселе (Seafood Expo Global) и в Циндао (China Fisheries & SeaFood Expo).

Fishnews

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