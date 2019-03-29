29 марта 2019 года

Рыбацкая ассоциация Приморья продолжит отстаивать исторический принцип

Основным приоритетом на 2019 г. для Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья останется сохранение исторического принципа распределения квот. Об этом на общем собрании объединения сообщил его президент Георгий Мартынов.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья подвела итоги работы за 2018 г., сообщает корреспондент Fishnews. Это время отметилось напряженным ожиданием: будут ли изменены принципы доступа к промыслу. В начале 2019 г. в публичном пространстве появился законопроект о квотах добычи крабов в инвестиционных целях.

Георгий Мартынов рассказал, как резонансный законопроект движется к принятию. Уже 1 апреля документ планирует рассмотреть Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Руководитель ассоциации намерен участвовать в парламентских слушаниях по обсуждению законопроекта 8 апреля. АРПП продолжит работать над тем, чтобы защитить интересы предприятий при прохождении документа в Госдуме и подготовке подзаконных актов (предполагается, что она будет включать пять постановлений правительства).

Важнейшим событием 2018 г. стало перезакрепление на новый срок долей квот. Ассоциация активно отслеживала подготовку подзаконной базы для заключения договоров, ход заявительной кампании. Георгий Мартынов вошел в число наблюдателей, которые, согласно по решению Съезда рыбаков, участвовали в заседаниях комиссий по квотам.

Приморское объединение добивалось продления договоров, срок действия которых истекал в ноябре – начале декабря. В итоге изменения в закон все же были внесены – это позволило рыбакам продолжать работу. Но в будущем, конечно, такие задержки с решением проблем, о которой длительное время говорит отраслевое сообщество, повторяться не должны, подчеркнул президент АРПП.

Также он проинформировал, как объединение доносило свою позицию по изменениям Налогового кодекса (здесь планируется поменять систему расчета сбора за пользование водными биоресурсами), акционированию Нацрыбресурса, включению плавбаз и плавзаводов в Российский международный реестр судов, аквакультуре.

Продолжится работа по организации добычи в подзоне Приморье углохвостой креветки: этот объект выпал и из списка «одуемых», и из перечня «неодуемых».

Ассоциация участвовала в рассмотрении вопросов на площадке межведомственной рабочей группы при Контрольном управлении президента, правительственной комиссии по рыбному хозяйству, председатель которой – вице-премьер Алексей Гордеев. Георгий Мартынов входит в состав правительственной подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса ДФО, которую возглавляет вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев, рабочей группы при Генпрокуратуре. При жестком отборе представителям АРПП удалось войти в Общественный совет при Росрыболовстве. Специалисты участвуют в мероприятиях, организованных для обсуждения актуальных вопросов налоговой службой, Россельхознадзором, администрацией Приморского края.

На собрании были приняты решения по членству в АРПП. В состав ассоциации принято сразу несколько компаний – «Морской бриз», «Тефида», «Триара», «Фурманово», Владивостокский морской рыбный порт. Теперь в АРПП входит и такой гигант, как Преображенская база тралового флота (ПБТФ). Ведутся переговоры о вступлении в объединение с другими крупными компаниями.

Обсуждалась также подготовка к Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (масштабные мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге в июле), Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, Международному конгрессу рыбаков.

Fishnews