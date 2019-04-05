05 апреля 2019 года

От Росрыболовства добиваются заявления об историческом принципе

Федеральное агентство по рыболовству в декларации целей и задач на 2019 г. должно отразить свою позицию по вопросу сохранения исторического принципа закрепления квот. Такое решение принял Общественный совет при ФАР.

Первым пунктом повестки заседания Общественного совета 4 апреля стало обсуждение проекта доклада об итогах деятельности Росрыболовства в 2018 г. и задачах на 2019 г. Рассмотрение этого документа планировалось на прошлом заседании 21 марта, но было перенесено. На этот раз доклад был презентован членам ОС и одобрен, но с рекомендациями о внесении некоторых корректировок.

Рассмотрели участники видеоконференции и проект Публичной декларации целей и задач ведомства на будущий год, сообщает корреспондент Fishnews. На предыдущем заседании члены Общественного совета отметили необходимость доработки документа. В частности, председатель ОС Герман Зверев указал, что в проекте нет официальной позиции Росрыболовства по инициативе о регулярной продаже части квот на аукционах. На необходимость этого совет указал в отдельном письме заместителю министра сельского хозяйства – руководителю федерального агентства Илье Шестакову. Отметим, подготовка доклада по продаже раз в три – пять лет части лимитов вошла в дорожную карту, утвержденную правительством.

На заседании 4 апреля скорректированный проект декларации представил заместитель руководителя ФАР Василий Соколов. В число целей и задач на будущий год вошло переоформление договоров пользования рыбопромысловыми участками на рыболовные. Ведомство намерено обеспечивать присутствие отечественного флота в удаленных районах Мирового океана, в том числе в Антарктике, возобновить полномасштабные рыбохозяйственные исследования в этом районе, а также изучать биоресурсы глубоководного пояса на севере Тихого океана. Развивать рыбоводство планируется эффективным задействованием свободного фонда акваторий. Отдельной задачей прописано внедрение мер по защите российского рынка продукции осетроводства и развитие этого направления аквакультуры. Пятым пунктом в проекте стало совершенствование организации контроля и надзора, которое не упомянули в докладе на прошлом заседании.

Члены ОС поинтересовались, почему опять ничего не сказано про сохранение исторического принципа. Василий Соколов ответил, что Федеральное агентство по рыболовству не имеет права вставлять такие вещи вне своих компетенций в публичную декларацию, потому что «не является органом, ответственным за государственное регулирование и нормативную правовую базу».

Герман Зверев возразил, что такой пункт в декларации - не выход за пределы полномочий ведомства, потому что руководитель Росрыболовства и так должен, согласно специальной дорожной карте, подготовить доклад о целесообразности регулярного проведения квотных аукционов. Также председатель ОС напомнил, что на заседании Общественного совета в октябре Илья Шестаков высказал позицию, согласно которой ФАР выступает за сохранение действующих базовых принципов закона о рыболовстве, включая порядок предоставления квот.

В ходе дебатов Василий Соколов заметил, что за доклад все-таки отвечает не Росрыболовство, а Министерство сельского хозяйства, которое и направит этот документ в правительство. ФАР же дает только рекомендации и предложения.

«Со своей стороны хочу сообщить, что 11 марта текущего года за подписью заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству Петра Степановича Савчука на Минсельхоз ушел соответствующий доклад. В котором сказано (по итогам обсуждений), что «преждевременно формирование конкретного механизма реализации на аукционах части квот из ранее распределявшегося по так называемому историческому принципу объема квот до получения результатов и ввода в эксплуатацию объектов инвестиций, реализуемых в рамках инвестиционных проектов», и так далее. То есть федеральное агентство уже высказало свою позицию: что считает нецелесообразным внесение сейчас каких-либо изменений в этой части», - рассказал Василий Соколов.

Он также подчеркнул, что в публичной декларации ставятся цели и задачи на конкретный год, а не «вообще» и не в полномочиях ведомства прописать, что закон не будет меняться ближайшие 15 лет.

Герман Зверев отметил, что о направленном в Минсельхоз докладе никто не знал, а на основании приведенной цитаты нельзя судить, насколько ясно выражена позиция Росрыболовства. «Я, как член Общественного совета, хотел бы видеть в декларации ведомства публичную, ясную позицию относительно того, будет ведомство высказываться в докладе в правительство относительно аукционов или не будет?» - заявил глава ВАРПЭ.

После жарких споров все-таки состоялось голосование. Оказалось, что большинство участников заседания проект декларации в нынешнем виде одобрять не хочет. Тогда Василий Соколов убедил членов Общественного совета проголосовать отдельно за каждый конкретный пункт, внести предложение по недостающему пункту и проголосовать за него тоже. В итоге федеральному агентству рекомендовали внести в декларацию все прописанные в проекте цели и задачи. А также пункт, согласно которому Росрыболовство должно включить вопрос о сохранении базового исторического принципа закрепления квот добычи (вылова) водных биоресурсов в доклад, который будет подготовлен в соответствии с дорожной картой по развитию конкуренции.

Fishnews