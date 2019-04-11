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Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Проблему перегрузов решат только поправки в законы

В Госдуме предлагают снять запрет на перегрузку продукции из водных биоресурсов в «районах укрытия» во внутренних морских водах и терморе судам с «закрытой» границей. Об этом Fishnews рассказал президент АЯП Вячеслав Бычков.

В конце марта Правительство России выпустило два нормативно-правовых акта в рамках изменений закона о госгранице, вступивших в силу с 27 января. Один из документов регламентирует пересечение российскими и иностранными судами госграницы на море. В том числе устанавливает требования к перегрузке уловов водных биоресурсов в «районах укрытия». Во втором правовом акте утвержден перечень этих районов.

«Места перегруза определены, но только для улова. Как я уже говорил, с января 2019 года под уловами согласно закону о рыболовстве понимаются «водные биоресурсы, извлеченные (выловленные) из среды обитания». В результате рыба, прошедшая даже минимальную обработку, приобретает статус рыбной продукции и под норму о перегрузах в «районах укрытия» не попадает. А классический промысел в экономзоне на всех промысловых объектах, которыми, в частности, занимаются предприятия нашей ассоциации, предполагает процедуру первичной обработки и заморозки на судах. Поэтому на деятельность наших предприятий утверждение перечня «районов укрытия» никак не повлияет. Сложнейшая проблема так и остается нерешенной», – прокомментировал новые документы президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Собеседник Fishnews подчеркнул, что для разрешения этого вопроса необходимо внести в законодательство поправки, позволяющие осуществлять перегруз рыбной продукции, а не только уловов. По информации Вячеслава Бычкова, в Госдуме обсуждается такое изменение.

«На одном из совещаний я задал вопрос об этом замглавы Росрыболовства Петру Савчуку. Он сообщил, что наши проблемы нашли понимание в Госдуме. В Росрыболовстве уже есть письмо заместителя председателя нижней палаты Ирины Яровой с проектом изменений в закон о госгранице. В этом проекте к возможности перегруза уловов добавляется возможность перегруза «рыбной и иной продукции, произведенной из уловов». Росрыболовство в свою очередь направило в Госдуму письмо с поддержкой этой позиции», – рассказал руководитель ассоциации.

По его мнению, изменения нужно внести не только в закон о госгранице, но и в закон о рыболовстве: в статье 1, в понятийном аппарате, указать, что рыболовство включает в себя также перегрузку уловов, рыбной и иной продукции, произведенной из уловов. «Не исключаю также, что изменения, возможно, придется вносить и в другие документы», – добавил президент АЯП.

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НазадМетки: правительстворосрыболовство
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