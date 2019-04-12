12 апреля 2019 года

Максим Козлов: Государству пора менять отношение к отрасли

Подходы в вопросах регулирования добычи водных биоресурсов кардинально трансформировались, но пока никто не может ответить, зачем нужны все эти многочисленные перемены, прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

С 2019 г. вступило в силу большое количество изменений законодательства о рыболовстве. Это и новое регулирование для «прибрежки», и перемены с рыболовными участками, и поправки в законе о госгранице, и многое другое. Впереди пугают неизвестностью аукционы по продаже долей квот.

В августе правительство утвердило дорожную карту по развитию конкуренции. «По всей видимости, она предусматривает системный переход на «аукционные рельсы»: первым пунктом идут крабы, а затем говорится о распределении раз в 3-5 лет части квот на электронных аукционах, без уточнения, о каких видах водных биоресурсов идет речь», – отметил руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

В 2016 г. в федеральный закон о рыболовстве уже внесли обширные изменения. В частности, были введены инвестиционные квоты. Этот механизм восприняли сдержанно: когда предприятия теряют 20% объемов, это отражается на их экономических показателях, констатировал президент АРСО. Однако, когда программа стартовала, многие включились в реализацию инвестиционных проектов.

«Однако предложен новый вид квот – на добычу крабов в инвестиционных целях. При этом победители берут на себя обязательства по строительству объектов на территории России. В тексте закона не указано, что это должны быть за объекты – их перечень установит правительство», – напомнил собеседник «Fishnews – Новости рыболовства».

В сводном отчете к законопроекту говорилось, что нововведение позволит строить новые суда рыбопромыслового флота. «Тогда все становится совсем запутанным. Ведь правовая база уже предусматривает инвестиционные квоты под строительство судов, и даже есть распоряжение правительства, согласно которому такой вид квот должен выделяться и по крабу. Если законодатель видит своей целью обновление флота, то ничего изобретать не нужно, надо было только выпустить постановление, определяющее требования к судам, которые должны построить инвесторы для добычи крабов. В противном случае получается, что единственный смысл законопроекта – провести торги и перераспределить ресурс», – считает Максим Козлов.

Нельзя не отметить количество новых документов, которые выходят в отрасли. «По непонятным для рыбаков причинам кто-то вдруг решил, что раньше все работало плохо и правила нужно полностью пересмотреть. Законодательство совершенно изменили, кардинально трансформировались подходы в вопросах регулирования добычи рыбы. Мне кажется, это сделано не до конца продуманно. И никто не может ответить, зачем нужны все эти многочисленные перемены», – рассказал руководитель объединения.

Работа по новым правилам только началась, но уже возникает множество вопросов: и по заключению договоров на рыболовные участки, и по оформлению разрешений на вылов. «Надеемся, что будет возможность детально обсудить все эти темы», – подчеркнул президент АРСО.

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