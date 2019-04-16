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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

«Крабовая реформа» нарушает стабильность работы отрасли, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. По его мнению, увеличивать уловы и отчисления в бюджеты можно за счет расширения ресурсной базы и рационального использования запасов.

«В этой проблеме я вижу в первую очередь нарушение системности работы рыбохозяйственного комплекса. Когда в начале 2000-х годов мы немного отошли от шока, вызванного хаосом 1990-х, рыбаки поняли, что работать без системы, без федерального законодательства, без четких правил игры дальше не получится», – отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Руководитель АРПП подчеркнул, что закрепление квот за предприятиями сначала на 3 года, потом на 5 лет, а затем на 10 позволило провести огромнейшую работу по выстраиванию системы управления отраслью. Это дало свои результаты: по итогам 2018 г. общероссийский вылов превысил 5 млн тонн.

«Однако решение по крабовым квотам и неопределенная судьба квот по другим объектам водных биоресурсов внесли сумбур в отрасль. Никто не хочет рисковать и вкладываться в строительство новых судов в условиях такой нестабильности. Начатая работа может остановиться», – предостерег президент ассоциации.

Георгий Мартынов считает, что задачу пополнения бюджетов и увеличения уловов можно успешно решать за счет расширения ресурсной базы и более рационального использования рыбных запасов.

«Огромный потенциал для развития отрасли представляют «неодуемые» объекты. В одном лишь Дальневосточном бассейне таких ресурсов у нас более 1 млн тонн. Причем среди них и креветка, и крабы, и водоросли, и рыбы, и моллюски», – отметил руководитель отраслевого объединения.

Он привел в пример тихоокеанского кальмара, которого в подзоне Приморье очень много. «В прошлые годы, еще 5-10 лет назад, наука говорила, что в возможный вылов можно определить до 200 тыс. тонн кальмара. Это огромный ресурс, который пользуется устойчивым спросом на азиатском рынке. В России предпочитают командорского кальмара, а японцы, корейцы и китайцы любят наш, тихоокеанский. Сегодня в возможном вылове его порядка 90 тыс. тонн, из которых 30 тыс. мы отдаем по межправительственному соглашению, а остальные 60 тыс. тонн просто не осваиваются. Почему? По традиции. Нет техники и орудий лова, нет опыта. И таких объектов много», - обратил внимание Георгий Мартынов.

Руководитель АРПП оценил состояние прибрежного промысла в Приморье. «Его ведут немногие предприятия. Входящая в нашу ассоциацию компания «Акватехнологии» успешно занимается исключительно прибрежным рыболовством и исключительно в подзоне Приморье. Предприятие сумело найти разумный баланс между нетрадиционными для нашего рынка, но валютоемкими объектами (зарывающиеся моллюски) и рыбой. Валюта позволяет «Акватехнологиям» дотировать промысел не очень выгодных объектов и в совокупности достигать хороших экономических показателей.

Предприятия, не имеющие возможности добывать валютоемкие объекты, к сожалению, находятся в плачевном состоянии, некоторые – на стадии банкротства», – подчеркнул Георгий Мартынов.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: кальмаркрабкреветка
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