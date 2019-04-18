18 апреля 2019 года

Елена Афанасьева: Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Необходимо обязательно вынести на рассмотрение Совета Федерации вопрос о мониторинге реализации закона о крабовых аукционах, подчеркнула сенатор Елена Афанасьева. По ее мнению, рисков от этих изменений больше, чем выгоды.

Закон о крабовых аукционах отправился в Совет Федерации. При голосовании нужно учитывать мнение регионов, подчеркнула в статье для Fishnews член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

«До сих пор меня не отпускает ощущение, что рисков от принятия закона об аукционах больше, чем выгоды. Нас все время упрекали в том, что мы не можем привести никаких цифр. В письмах, которые пришли из регионов, цифры есть. Бюджетные потери по субъектам Федерации оцениваются в размере от 100 млн до 1 млрд рублей. Наши оппоненты из правительства говорят, что за два года от аукционов будут получено 82 млрд рублей. Хотя гарантии таких поступлений нет. При этом никто не посчитал потери, которые все-таки будут у регионов, у бизнеса. Никто не ответил, как они получат компенсацию», – заявила парламентарий.

Она напомнила, что участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, проходившей в Москве 16 апреля, решили обратиться в Совет Федерации с просьбой отложить вступление закона в силу. Также предлагается предусмотреть принцип «сначала судно – потом квота».

«Однако мы – сенаторы и депутаты – уже выступали с такими предложениями, когда законопроект готовился ко второму чтению в Госдуме, – обратила внимание Елена Афанасьева. – Предлагали, чтобы был предусмотрен принцип: сначала строительство судна, а потом – получение права на добычу. Чтобы был установлен переходный период, позволяющий бизнесу определиться: выходит он на аукцион, ищет деньги или постепенно, без обиды для себя и региона, своего коллектива прекращает работу».

Однако эти изменения не были поддержаны. Прошли только поправки, среди авторов которых – председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. «И эти изменения еще больше усугубляют ситуацию. Хорошо, если в аукционе смогут принять участие большинство предприятий. Но когда видишь те начальные цены, которые предлагаются по лотам, понятно, что малый, средний бизнес не потянет торги. Неужели это непонятно регулятору отрасли и правительству?» – озвучила возникающий вопрос сенатор.

По мнению Елены Афанасьевой, обязательно нужно вынести на рассмотрение Совета Федерации вопрос о мониторинге реализации закона. «Некоторые регионы официально сообщили, что им будет сложно принимать участие в электронных аукционах из-за проблем со связью. Надо следить, как будут проходить электронные аукционы, кто на них будет побеждать», – заявила парламентарий.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

