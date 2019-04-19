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В ходе опытно-промышленной эксплуатации электронного промыслового журнала судовладельцы столкнулись с серьезными проблемами. Изображение с сайта ЦСМС

Как не превратить ЭПЖ в дополнительный барьер?

Серьезные вопросы, с которыми столкнулись судовладельцы в рамках опытно-промышленной эксплуатации электронного промыслового журнала, озвучили на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

«Актуальность темы обусловлена тем, что рано или поздно она коснется всех, кто связан с добычей. Сегодня всем очевидно, что электронному промысловому журналу быть, как и крабовым аукционам», – обратил внимание президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Руководитель объединения подтвердил, что рыбаки в целом осознают положительные аспекты внедрения ЭПЖ на промысловом флоте, но на первый план, конечно, выходят проблемные моменты, которые важно проработать и устранить сегодня, на стадии опытно-промышленной эксплуатации. «Недоработки программного продукта в условиях его «боевого» применения будут иметь для нас очень серьезные последствия, которые мы можем исчислять в том числе размерами штрафных санкций», – предостерег коллег Вячеслав Бычков.

Прежде всего судовладельцы обращают внимание на то, что важно максимально упросить интерфейс и сделать программу доступной для работы с ней экипажа. «То, что является очевидным для специалиста-программиста ЦСМС, может быть не совсем понятно судовому специалисту. Его задача, в конце концов, заниматься рыбалкой», – напомнил президент ассоциации.

Также представитель рыбацкой общественности констатировал, что, несмотря на информацию отраслевого регулятора о том, что программный комплекс ЭПЖ является бесплатным, на практике пользователи несут ощутимые финансовые обременения, связанные с установкой и сопровождением программы. Как сообщает корреспондент Fishnews, своим расчетами по затратам на внедрение и работу с ЭПЖ поделилась компания «ЯМСы», входящая в ассоциацию «Ярусный промысел». За год затраты предприятия на пролонгацию договора по сопровождению эксплуатации ЭПЖ, закупку программного обеспечения (1С-8) и цифровых подписей для каждого капитана, а также на обучение судовых специалистов превысили 1 млн рублей. Кроме того, все суда должны быть обеспечены широкополосным интернетом, а в море эта статья затрат несравнимо выше, чем на берегу. Очевидно, что предприятия будут вынуждены включать эти дополнительные расходы в себестоимость своей продукции.

Но главный вопрос, который всерьез беспокоит отраслевиков, – это предложенный государством алгоритм действий в случае выхода из строя ЭПЖ во время промыслового рейса. Если специалисты ЦСМС не могут устранить неполадки в работе электронного промыслового журнала дистанционно в течение 72 часов, судовладелец обязан завести судно в порт для устранения неисправностей, которые не позволяют подавать ССД в формате электронного документа. Такова позиция регулятора, и она, по словам Вячеслава Бычкова, уже прописана в новых редакциях бассейновых правил рыболовства.

«Сразу вопрос: допустим, ярусолов пошел на клыкача в южную часть Тихого океана – куда ему идти и что делать в случае возникновения проблем с ЭПЖ? – предложил представить ситуацию из жизни руководитель ассоциации «Ярусный промысел», добавив, что подобные обстоятельства множество раз возникали в ходе опытно-промышленной эксплуатации электронного журнала в прошлом году. – Для всех очевидно, что снятие судна с промысла в порт – это дополнительные финансовые затраты, потеря промыслового времени, нарушение промысловых планов работы предприятия и т.д. При этом неподача данных по ЭПЖ через 72 часа будет караться еще и со стороны контролирующих органов».

ЦСМС предлагает вариант решения вопроса – наличие на борту еще одного, резервного, компьютера с установленным на него дублирующим ЭПЖ. Но это явно не устраивает самих судовладельцев, так как финансовые издержки на программу при этом удваиваются.

Как вариант, рыбаки предлагают в случае выхода из строя электронного промжурнала разрешить экипажу до завершения рейса использовать все доступные средства связи, в том числе электронную почту, для подачи ССД.

Также, по мнению отраслевиков, есть смысл сохранить право ведения промыслового журнала в бумажном виде. Это поможет избежать потери данных, если ЭПЖ все-таки выйдет из строя. Это актуально еще и потому, что капитан, а в новой редакции правил рыболовства и судовладелец, обязаны будут хранить базу данных, подаваемых в ЦСМС, в течение года (а впоследствии и двух лет).

Это лишь часть проблемных моментов, которые выявила практика использования электронного промжурнала. Отдельная большая тема – синхронизация программного комплекса ЭПЖ с ГИС «Меркурий», добавил Вячеслав Бычков. Но в ассоциации отмечают, что все возникающие вопросы не остаются без внимания специалистов ЦСМС и такая плотная совместная работа помогает совершенствовать программный комплекс.

Еще раз предметно тему цифровизации промысловой деятельности, по словам руководителя ассоциации, планируется поднять этим летом на полях рыбацкого форума в Санкт-Петербурге. «Мы призываем ЦСМС и регулятора к продолжению диалога, вопросов будет много. Надеемся, что боевой журнал получим в том виде, который позволит нам работать эффективно и без замечаний со стороны госорганов», – поделился оптимизмом с участниками конференции Вячеслав Бычков.

Fishnews

  • В ходе опытно-промышленной эксплуатации электронного промыслового журнала судовладельцы столкнулись с серьезными проблемами. Изображение с сайта ЦСМС
  • Проблему поднял президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса
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