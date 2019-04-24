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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ выступил на коллегии Росрыболовства

Президент ВАРПЭ оценил роль диалога с регулятором

Минсельхоз высказал официальную позицию о нецелесообразности отмены исторического принципа – отраслевое сообщество позитивно восприняло это заявление, отметил на коллегии Росрыболовства президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Руководитель Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев на коллегии Росрыболовства прежде всего остановился на результатах кампании по предоставлению прав на вылов.

«От имени всего рыбацкого сообщества хочу отметить, что проведенная в минувшем году работа по перезаключению договоров по закреплению долей квот на 15-летний период была организована Росрыболовством очень качественно, прошла без системных сбоев, – заявил президент ВАРПЭ. – Мы считаем, что благодаря работе агентства обеспечен безупречный юридический фундамент для работы предприятий».

Герман Зверев подвел итоги работы Общественного совета при Росрыболовстве в 2018 году (президент ВАРПЭ является председателем ОС). Отмечено, что во всех заседаниях совета участвовали заместители руководителя Росрыболовства, руководители управлений, кроме того, глава ведомства Илья Шестаков лично присутствовал на трех заседаниях.

«Такой формат работы позволяет обсуждать важные и резонансные темы. Обсуждение нередко носит очень острый, дискуссионный характер, порой звучат критические суждения, ход и результаты обсуждения широко освещают СМИ. Но эта полемика направлена на конструктив, это именно тот спор, в котором рождается истина», – подчеркнул Герман Зверев.

Также он рассказал об основных направлениях работы в 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

«Главное, что сейчас волнует отрасль, это гарантии базовых принципов отраслевого законодательства. Министерство сельского хозяйство России высказало официальную позицию о нецелесообразности отмены исторического принципа в отрасли. Это важное заявление министерства позитивно воспринято отраслевым сообществом. На фоне непрофессиональных и непроработанных заявлений ФАС позиция Министерства сельского хозяйства выглядит весомо и ответственно», – подчеркнул руководитель объединения.

Отмечены вопросы электронной ветеринарной сертификации. С 1 июля, когда идет лососевая путина, заканчивается годовой переходный период, в течение которого не применялись санкции за недочеты и нарушения при использовании системы «Меркурий». В связи с этим президент ВАРПЭ предложил заранее проанализировать готовность предприятий, типичные ошибки и недочеты, которые были выявлены в течение этого года.

Также глава ассоциации обратил вниманием на то, что с 1 сентября начнет работать в полном объеме техрегламент ЕАЭС о безопасности рыбной продукции. Многие предприятия указывают на возможные проблемы при реализации пунктов 19 и 20 регламента. В связи с чем было бы важно выработать позицию Роспотребнадзора совместно с бизнесом.

Герман Зверев остановился и на теме внесения изменений в Налоговый кодекс. Президент ВАРПЭ отметил необходимость еще раз внимательно оценить последствия повышения налоговых ставок для некоторых пресноводных видов водных биоресурсов, потому что добыча, например, воблы, кильки в Астраханской области уже сейчас на пределе рентабельности.

Важным событием станет III Международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге. По мнению президента ВАРПЭ, он позволит провести прямые и эффективные переговоры не только с партнерами на рыбном рынке, но и с производителями оборудования для рыбного промысла и рыбопереработки, все это поможет решить поставленные задачи по увеличению экспорта.

«2019 год – это год начинающихся значимых юбилейных дат в нашей отрасли. В этом году, буквально через месяц, 90 лет камчатскому колхозу имени Ленина, в начале следующего года – 100 лет Мурманскому траловому флоту, и символично, что эти старейшие отраслевые предприятия демонстрируют завидную молодую энергию, инвестируют в новый флот, в береговую переработку. Надеемся, что в 2019 году работа отрасли покажет такие же хорошие экономические, налоговые, социальные показатели, как в прошедшем году», – завершил свое выступление Герман Зверев.

Коллегия Федерального агентства по рыболовству собралась в этом году в Астрахани, на заседании выступили министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, замминистра – глава ФАР Илья Шестаков.

Fishnews

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