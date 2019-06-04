04 июня 2019 года

Минрыбхоз Камчатки назвал приоритеты

Камчатка традиционно выступает с предложениями по совершенствованию федерального законодательства о рыболовстве. Среди вопросов, которые важно решить в ближайшее время, переоформление договоров на рыбопромысловые участки и выход новых правил рыболовства, рассказал Fishnews глава краевого минрыбхоза Андрей Здетоветский.

Напомним, что правила рыболовства для Дальневосточного бассейна решено полностью переиздать в связи со вступлением в силу большого блока изменений федерального закона о рыболовстве, а также выходом закона о любительской рыбалке. Приказ Минсельхоза направлен на регистрацию в Минюст.

«Для нас очень важна оперативность и прозрачность принятия решений по правилам рыболовства. Работа над их текстом идет уже больше года. Необходимо выпустить документ. В частности, реализовать до конца те возможности, которые планировалось предусмотреть для судов с RSW-танками», – отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края.

В прошлом году в правилах рыболовства для Дальнего Востока были предусмотрены особые условия для судов, которые доставляют уловы водных биоресурсов в живом, свежем или охлажденном виде. В этом случае пользователи получили возможность вести учет веса и видового состава уловов в промысловом журнале в местах доставки. Однако практика показала, что нововведения нуждаются в доработке – этот момент как раз и планируется отразить в новых правилах.

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края также следит за ситуацией с переоформлением договоров на рыбопромысловые участки на договоры на рыболовные участки. На майском заседании ДВНПС губернатор Владимир Илюхин призвал максимально упростить эту процедуру, с тем чтобы минимизировать риски для пользователей водных биоресурсов. Сейчас ожидается выход на федеральном уровне порядка переоформления.

В целом для отрасли стратегически важно сохранение исторического принципа и защита инвестиционной составляющей, уверен Андрей Здетоветский. «Предприятия, которые вкладываются в развитие отрасли, должны быть защищены от перемен в неблагоприятную сторону. Сейчас есть ряд инициатив по защите инвестиционной активности бизнеса. Надеемся, что они будут нормативно закреплены», – напомнил он.

Fishnews