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Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Павел ИВАНОВ и генеральный директор АО «ДАРД» Сергей ЛЕЛЮХИН на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников на ВЭФ-2017

Дальневосточной рыбной бирже – 5 лет

Проект развития биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией в России и на зарубежных рынках с 2014 г. реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом». Новым направлением с 2018 г. стала работа с ретейлом в рамках программы «Приморская рыба».

Поручения по организации аукционной и биржевой торговли продукцией из водных биоресурсов, в том числе предназначенной на экспорт, президент Владимир Путин дал в 2013 и 2015 гг. С того момента о важности создания рыбной биржи не раз заявлялось на уровне различных ведомств, в частности Росрыболовства. Предпринимались и попытки создания действующих электронных торговых площадок подобного формата, в том числе с участием региональных властей.

Но в настоящий момент проект, который реализуют Биржа «Санкт-Петербург» и АО «ДАДР», остается единственным, вышедшим в практические русло и получившим развитие в новых направлениях.

Авторитет за рубежом

За ходом реализации этого проекта следят не только в российских, но и зарубежных госструктурах, в том числе крупных финансовых организациях с государственным участием в Китае и Южной Корее.

Важным событием в этом плане стало подписание в 2017 г. соглашения с Хейлунцзянской корпорацией по технико-экономическому сотрудничеству КНР и государственным Банком развития Китая (имеет соглашение о сотрудничестве с Россельхозбанком – прим. ред.). Инвесторов заинтересовал опыт российской торговой площадки и проект, предложенный АО «ДАРД» на IV Российско-китайском ЭКСПО в Харбине, по строительству во Владивостоке комплекса для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией.

В 2018 г. «Дальневосточный аукционный рыбный дом» получил Сертификат добросовестности уровня АА от правительства Суйфэньхэ (КНР), подтверждающий надежность компании.

Постоянную работу ДАРД ведет и с южнокорейскими предприятиями, которые на основе брокерских соглашений участвуют в аукционных и биржевых торгах на площадке Биржи «Санкт-Петербург».

Российский опыт

Однако приоритетным для АО «ДАРД» остается работа на российском направлении. Здесь, несмотря на объективные сложности из-за консервативности внутреннего рынка, компания ведет постоянную работу по внедрению биржевых механизмов и расширяет практический опыт.

Ключевым событием, заявившим о присутствии рыбной биржи на российском рынке, стала презентация электронной торговой площадки на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников на III Восточном экономическом форуме в 2017 г. По инициативе федерального агентства впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией. Символичный старт продажам дал замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Такой вид торговли позволяет сократить число посредников, что должно позитивно отразиться на цене в конечной точке продажи. В связи с этим мы приветствуем в числе участников-закупщиков представителей ретейла», – отметил он.

Полноценно реализовать пожелания, высказанные главой отрасли, удалось уже через год в рамках программы «Приморская рыба», где АО «ДАРД» выступил организатором прямых электронных торгов между дальневосточными производителями рыбопродукции и ретейлом.

В текущем году эта программа получила продолжение, существенно расширив круг участников. Кроме того, в крае ведется работа по принятию новой программы развития рыбохозяйственного комплекса края, куда по инициативе администрации погружен и механизм биржевой торговли в рамках подпрограммы развития товаропроводящей структуры. Реализовывать это направление планируется на базе электронной торговой площадки, созданной «Дальневосточным аукционным рыбным домом».

Воспользоваться наработанной практикой АО «ДАРД» предложила и Федеральному агентству по рыболовству при реализации проектов, которые руководитель ведомства озвучил на встрече с президентом России в декабре 2018 г. «Сейчас вся наиболее востребованная рыбная продукция продается на азиатских аукционах, мы хотим перевести именно под российскую юрисдикцию и обязать компании реализовывать часть продукции именно через российскую аукционную площадку», – объяснил Илья Шестаков суть идеи главе государства.

Проверено практикой

Как сообщил Fishnews генеральный директор «Дальневосточного аукционного рыбного дома» Сергей Лелюхин, за 5 лет проект, реализуемый совместно с Биржей «Санкт-Петербург» прошел большой и непростой путь. Сегодня на созданной площадке ежедневно проводятся биржевые торги российской рыбой, морепродуктами и сельхозпродукцией.

«Создана не просто прочная база для дальнейшего развития в России биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией. Прежде всего выстроен действующий механизм, который продолжает развиваться и доказывать свою состоятельность. Уверен, что это лучшее подтверждение верности выбранного курса и инструментария. Мы готовы продолжать эту работу, готовы участвовать в новых проектах, делиться опытом и своими возможностями», – отметил Сергей Лелюхин.

Fishnews

  • Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Павел ИВАНОВ и генеральный директор АО «ДАРД» Сергей ЛЕЛЮХИН на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников на ВЭФ-2017
  • Иностранным делегатам на III Восточном экономическом форуме демонстрируют работу российской электронной биржевой площадки, 2017 г.
  • Подписанием соглашения о сотрудничестве с китайскими инвесторами завершилось участие АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» в IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине, 2017 г.
  • В 2018 г. «Дальневосточный аукционный рыбный дом» получил Сертификат добросовестности уровня АА от правительства г. Суйфэньхэ (КНР), подтверждающий надежность компании
  • Новым направлением для дальневосточной рыбной биржи с 2018 г. стала работа с ретейлом в рамках программы «Приморская рыба»
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