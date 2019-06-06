Новости
Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Александр Дупляков: Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

В предлагаемой правовой базе по крабовым квотам нужно исключить ограничение по регионам постройки судов, конкретизировать требование о локализации, увеличить срок на заключение договоров на доли квот – об этих и других замечаниях рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Проекты четырех постановлений правительства, принятие которых предусмотрено законом о новом виде крабовых квот, размещены на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия.

4 июня документы рассматривались на совещании у заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков представил в рамках этого обсуждения предложения по изменению проектов.

В АДК считают необходимым исключить требование о том, что судно под доли квот добычи крабов, выделяемые в Дальневосточном бассейне, должно строиться на верфях ДФО. В нынешних условиях следовать этому ограничению невозможно, полагают в объединении.

«Пункт о строительстве судов на Дальнем Востоке был предусмотрен по итогам заседания правительственной подкомиссии, которое в марте проводил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Однако в протоколе говорилось, что сначала нужно создать условия для строительства судов рыбопромыслового флота, модернизировать или построить верфи, а только потом проводить аукционы», – напомнил Александр Дупляков.

Объединение считает необходимым расширить пункт 6.3 предлагаемых требований к проектам по строительству объектов. «Сейчас они предусматривают, что проект по строительству объекта инвестиций должен быть реализован на территории РФ. Здесь, по нашему мнению, надо внести дополнения: предусмотреть, что на территории России должны быть осуществлены в совокупности следующие технологические операции: формирование корпуса судна на верфи, изготовление материала для корпуса судна. Это формулировки аналогичные тем, что содержатся в уже действующем постановлении по инвестиционным квотам, введенным в 2016 году», – отметил эксперт в материале для Fishnews.

Также, полагают в ассоциации, надо внести изменения по требованиям к графику реализации проекта. «Предлагаем упростить этот пункт и оставить четыре этапа. Первый – это закладка киля судна, второй – спуск судна на воду, третье – начало ходовых испытаний. И четвертое – регистрация имущественных прав», – перечислил Александр Дупляков.

Бизнес считает важным ознакомиться с предлагаемой методикой проверки соответствия проектов и объектов требованиям к ним.

Кроме того, в ассоциации подчеркнули важность увеличения срока, который отводится для заключения договора на долю квоты, до 60 календарных дней. «С учетом того что надо заключить договор с верфью, согласовать его с Минпромторгом, 30 дней, которые предусмотрены сейчас, будет явно недостаточно», – обратил внимание руководитель АДК.

Предлагается также предусмотреть утверждение порядка и условий согласования Министерством промышленности и торговли контракта на строительство судна.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Все материалы

События

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.