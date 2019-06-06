06 июня 2019 года

Александр Дупляков: Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

В предлагаемой правовой базе по крабовым квотам нужно исключить ограничение по регионам постройки судов, конкретизировать требование о локализации, увеличить срок на заключение договоров на доли квот – об этих и других замечаниях рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Проекты четырех постановлений правительства, принятие которых предусмотрено законом о новом виде крабовых квот, размещены на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия.

4 июня документы рассматривались на совещании у заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков представил в рамках этого обсуждения предложения по изменению проектов.

В АДК считают необходимым исключить требование о том, что судно под доли квот добычи крабов, выделяемые в Дальневосточном бассейне, должно строиться на верфях ДФО. В нынешних условиях следовать этому ограничению невозможно, полагают в объединении.

«Пункт о строительстве судов на Дальнем Востоке был предусмотрен по итогам заседания правительственной подкомиссии, которое в марте проводил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Однако в протоколе говорилось, что сначала нужно создать условия для строительства судов рыбопромыслового флота, модернизировать или построить верфи, а только потом проводить аукционы», – напомнил Александр Дупляков.

Объединение считает необходимым расширить пункт 6.3 предлагаемых требований к проектам по строительству объектов. «Сейчас они предусматривают, что проект по строительству объекта инвестиций должен быть реализован на территории РФ. Здесь, по нашему мнению, надо внести дополнения: предусмотреть, что на территории России должны быть осуществлены в совокупности следующие технологические операции: формирование корпуса судна на верфи, изготовление материала для корпуса судна. Это формулировки аналогичные тем, что содержатся в уже действующем постановлении по инвестиционным квотам, введенным в 2016 году», – отметил эксперт в материале для Fishnews.

Также, полагают в ассоциации, надо внести изменения по требованиям к графику реализации проекта. «Предлагаем упростить этот пункт и оставить четыре этапа. Первый – это закладка киля судна, второй – спуск судна на воду, третье – начало ходовых испытаний. И четвертое – регистрация имущественных прав», – перечислил Александр Дупляков.

Бизнес считает важным ознакомиться с предлагаемой методикой проверки соответствия проектов и объектов требованиям к ним.

Кроме того, в ассоциации подчеркнули важность увеличения срока, который отводится для заключения договора на долю квоты, до 60 календарных дней. «С учетом того что надо заключить договор с верфью, согласовать его с Минпромторгом, 30 дней, которые предусмотрены сейчас, будет явно недостаточно», – обратил внимание руководитель АДК.

Предлагается также предусмотреть утверждение порядка и условий согласования Министерством промышленности и торговли контракта на строительство судна.

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