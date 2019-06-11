11 июня 2019 года

Марокко громко заявит о себе на питерской выставке

Марокко выступит страной-партнером Seafood Expo Russia 2019 в Санкт-Петербурге. Национальный стенд королевства займет свыше 200 кв. м и станет самой большой объединенной экспозицией выставки.

III Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) пройдет в Северной столице 10-12 июля в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. На площадке КВЦ «Экспофорум» соберутся более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран. Планируется, что мероприятия посетят свыше 9 тыс. человек. Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

Как рассказали Fishnews в ESG, для участия в выставке в Санкт-Петербург прибудет масштабная делегация рыбопромышленников Марокко. Дары Атлантического океана продемонстрируют ведущие поставщики рыбы и морепродуктов королевства: Cumarex, Damsa, Derhem Sea Food, Sud Process Fishing (Hbz), King Pelagique Group, Oceamic Laayoune II, SarmaFish, Trans Afrique Traders Tat, Katasab Fish, Sozacop Sarl, а также профильные ассоциации ASPAM и FENIP. На витринах стенда можно будет увидеть осьминогов, каракатиц, кальмаров, устриц, раков, креветок, сардину, сардинеллу, скумбрию, анчоуса, тунца и продукцию глубокой степени переработки – консервы и рыбную муку.

Ожидается, что марокканскую делегацию возглавит министр сельского хозяйства и рыболовства Азиз Аханнуш. Он планирует лично участвовать в церемонии открытия мероприятий и деловой программе форума.

Напомним, РФ и Марокко заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Согласно этому документу, России выделяется ежегодная квота на вылов мелких пелагических рыб в атлантической рыболовной зоне королевства.

«Мы очень рады во второй раз принять африканских коллег на петербургской выставке. Переговоры об этом мы провели еще в начале года в Агадире, на полях марокканского рыбопромышленного салона Halieutis, где Россия выступала также с национальным стендом. Тогда вместе с нашими рыбаками мы произвели настоящий фурор, получив приз за лучшую иностранную экспозицию. У нас сложились хорошие партнерские отношения с марокканской стороной, и мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество», – отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Помимо марокканского стенда Seafood Expo Russia 2019 представит еще шесть объединенных национальных экспозиций – Турции, Дании, Испании, Китая, Норвегии и Исландии. Компании выступят в сегментах производства рыбоперерабатывающего оборудования, технологий для аквакультуры, судостроения, судоремонта и логистики.

Fishnews