Новости
Президент Владимир ПУТИН на совещании по подготовки прямой линии. Фото пресс-службы главы государства

Прямая линия, изменившая закон

20 июня президент Владимир Путин ответит на вопросы в режиме прямой линии. Три года назад глава государства в рамках такой программы дал поручения, которые прибавили ход изменениям федерального закона о рыболовстве.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» возьмет старт в 12:00 по московскому времени, сообщает корреспондент Fishnews. В течение нескольких часов президент ежегодно отвечает на вопросы граждан по самым разным темам. В преддверии программы СМИ традиционно вспоминают яркие цитаты главы государства, а эксперты прогнозируют, что он скажет на этот раз.

В ходе прямых линий президент не раз комментировал и вопросы рыбной отрасли. Особенно здесь запомнился 2016 г. Глава государства тогда прервал ведущего, чтобы сказать «два слова» по рыбе. В итоге это вылилось в поручения, которые ускорили выход изменений закона о рыболовстве. Законопроект, разные версии которого предлагались в течение нескольких лет, Госдума приняла уже через два месяца.

Именно тогда в законе были предусмотрены инвестиционные квоты вылова. Первый прием заявок по программе инвестквот начался в 2017 г. Реализуются проекты по строительству береговых заводов и рыбопромысловых судов – как на Дальнем Востоке, так и на Северном бассейне. Правда, первый опыт сдачи объектов для получения квот заставил инвесторов чувствовать себя не слишком уверенно. Сейчас готовятся изменения подзаконной базы. Предполагается, что они обеспечат более понятный для бизнеса контроль за реализацией инвестиционных проектов.

Последствия предстоит оценить

Когда изменения закона только разрабатывались, особенно много вариантов было по регулированию прибрежного рыболовства: ограничения по производству рыбопродукции на судах, особый список перерабатывающих заводов, требования к длине судна для «прибрежки» и т.д.

В итоге замораживать уловы при осуществлении прибрежного рыболовства все-таки запретили. Зато был установлен повышающий коэффициент для расчета разрешенных к добыче объемов. Пользователь может сам выбирать, в каком режиме ему работать – прибрежного или промышленного рыболовства.

«В целом можно сказать, что мы действительно сейчас сформировали новое лицо прибрежного рыболовства, точнее, оно законодательно сформировано и теперь вопрос, как оно будет дальше реализовываться. Но могу сказать, что те изменения, которые вышли, соответствуют существующей мировой практике, когда эта рыба идет и на потребление, и на переработку в прибрежных регионах», - комментировал закон заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Большой блок изменений закона о рыболовстве, принятых в 2016 г., вступил в силу совсем недавно – с 1 января 2019 г. Тут и новый формат регулирования «прибрежки», и повышение порога обязательного освоения квот, и переход от рыбопромысловых участков к рыболовным.

Для рыбаков это серьезные перемены, по части из них еще выходит подзаконная база (например, по переоформлению участков для промысла), так что последствия здесь только предстоит оценить, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Но в целом вопросов к законодательству еще очень много», - заявил руководитель АРСО.

В этом году на прямую линию президента вновь поступают обращения, касающиеся рыбохозяйственного комплекса. Охват тем – широкий. Тут и нашумевшая ситуация с косатками в Приморье, и проблема загрязнения океана. Вновь в фокусе внимания может оказаться ситуация с рыбокомбинатом «Островной» на Шикотане.

При подготовке к прямой линии уже зарегистрировано более 1 млн обращений, сообщили в пресс-службе Кремля.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

Все материалы

События

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.