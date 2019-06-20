20 июня 2019 года

Прямая линия, изменившая закон

20 июня президент Владимир Путин ответит на вопросы в режиме прямой линии. Три года назад глава государства в рамках такой программы дал поручения, которые прибавили ход изменениям федерального закона о рыболовстве.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» возьмет старт в 12:00 по московскому времени, сообщает корреспондент Fishnews. В течение нескольких часов президент ежегодно отвечает на вопросы граждан по самым разным темам. В преддверии программы СМИ традиционно вспоминают яркие цитаты главы государства, а эксперты прогнозируют, что он скажет на этот раз.

В ходе прямых линий президент не раз комментировал и вопросы рыбной отрасли. Особенно здесь запомнился 2016 г. Глава государства тогда прервал ведущего, чтобы сказать «два слова» по рыбе. В итоге это вылилось в поручения, которые ускорили выход изменений закона о рыболовстве. Законопроект, разные версии которого предлагались в течение нескольких лет, Госдума приняла уже через два месяца.

Именно тогда в законе были предусмотрены инвестиционные квоты вылова. Первый прием заявок по программе инвестквот начался в 2017 г. Реализуются проекты по строительству береговых заводов и рыбопромысловых судов – как на Дальнем Востоке, так и на Северном бассейне. Правда, первый опыт сдачи объектов для получения квот заставил инвесторов чувствовать себя не слишком уверенно. Сейчас готовятся изменения подзаконной базы. Предполагается, что они обеспечат более понятный для бизнеса контроль за реализацией инвестиционных проектов.

Последствия предстоит оценить

Когда изменения закона только разрабатывались, особенно много вариантов было по регулированию прибрежного рыболовства: ограничения по производству рыбопродукции на судах, особый список перерабатывающих заводов, требования к длине судна для «прибрежки» и т.д.

В итоге замораживать уловы при осуществлении прибрежного рыболовства все-таки запретили. Зато был установлен повышающий коэффициент для расчета разрешенных к добыче объемов. Пользователь может сам выбирать, в каком режиме ему работать – прибрежного или промышленного рыболовства.

«В целом можно сказать, что мы действительно сейчас сформировали новое лицо прибрежного рыболовства, точнее, оно законодательно сформировано и теперь вопрос, как оно будет дальше реализовываться. Но могу сказать, что те изменения, которые вышли, соответствуют существующей мировой практике, когда эта рыба идет и на потребление, и на переработку в прибрежных регионах», - комментировал закон заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Большой блок изменений закона о рыболовстве, принятых в 2016 г., вступил в силу совсем недавно – с 1 января 2019 г. Тут и новый формат регулирования «прибрежки», и повышение порога обязательного освоения квот, и переход от рыбопромысловых участков к рыболовным.

Для рыбаков это серьезные перемены, по части из них еще выходит подзаконная база (например, по переоформлению участков для промысла), так что последствия здесь только предстоит оценить, отмечает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Но в целом вопросов к законодательству еще очень много», - заявил руководитель АРСО.

В этом году на прямую линию президента вновь поступают обращения, касающиеся рыбохозяйственного комплекса. Охват тем – широкий. Тут и нашумевшая ситуация с косатками в Приморье, и проблема загрязнения океана. Вновь в фокусе внимания может оказаться ситуация с рыбокомбинатом «Островной» на Шикотане.

При подготовке к прямой линии уже зарегистрировано более 1 млн обращений, сообщили в пресс-службе Кремля.

Fishnews