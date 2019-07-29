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Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Алексей Заплатин: Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Именно доходы от продажи краба позволили СЗРК вложиться в возрождение и развитие Архангельского тралового флота, отмечает гендиректор компании Алексей Заплатин. Решение вернуть крабовые аукционы он считает странным.

Пять лет назад старейшее рыбопромышленное предприятие Северного бассейна, ведущее свою историю с 1920 г., сменило собственника. По итогам проведенного государством конкурса Архангельский траловый флот стал частью Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК).

«Честно говоря, когда в 2014 году наши инвесторы пришли на траловый флот и я приехал сюда в качестве генерального директора, состояние компании было откровенно удручающим», - отмечает генеральный директор АТФ Алексей Заплатин в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Проблемы были и с флотом, и с техобслуживанием, и офисным помещением, и с большой кредитной нагрузкой.

«Мы составили определенный план действий. Сначала – закрыть финансовые дыры. Одно из предприятий группы СЗРК выдало тралфлоту займ. Обычных кредитов нам бы просто не дали, и так все активы были заложены в банках. Вот с этого займа все стартовало, колесо закрутилось, - вспоминает гендиректор предприятия. - Мы начали все завалы разгребать, работали по 24 часа в сутки. И к концу 2014 года полностью закрыли эту брешь и даже вышли в плюс. Да, небольшой, но это была первая прибыль с начала проекта».

К концу второго года стало понятно, что предприятие набрало ход. Но все займы, кредиты и инвестиции, которые позволили дать первый важнейший толчок, – это именно те деньги, которые СЗРК заработал в краболовном бизнесе, подчеркивает Алексей Заплатин. Эти же средства, по его словам, позволяли предприятию с самого начала строить планы по обновлению флота. Планировали строить траулеры в Хорватии, но потом решили использовать механизм инвестквот.

«Я же лично был в составе рабочей группы по подготовке к госсовету 2015 года и присутствовал на заседании, где президент нам сказал: «Вперед!»

И мы поверили. Заложили сразу четыре траулера. Законтрактовались на Выборгском судостроительном заводе», - рассказывает генеральный директор компании.

Началось строительство, первое судно спустили на воду в декабре прошлого года. АТФ обеспечил своим работникам достойные зарплаты и условия труда, развивал береговую инфраструктуру, отремонтировал портовый участок, принимал участие в доставке рыбы по Севморпути, разгружая прибывший транспорт в Архангельске.

«Суммарно в течение этих лет СЗРК уже инвестировал в тралфлот порядка 12 млрд рублей. Это опять-таки прибыль, полученная от крабового промысла, - обратащает внимание собеседник «Fishnews – Новости рыболовства». - Тралфлот на тот момент таких денег еще не заработал. Мы только-только сняли аресты со всех активов, начали нормально работать и, между прочим, платить налог на прибыль, а он огромный. Сейчас мы 1,3 млрд рублей перечисляем, причем большую часть этой суммы – в областной бюджет.

Предприятие планирует построить на базе большой рыбоперерабатывающий комплекс под инвестквоты. «Но сейчас такая ситуация, что не до жиру, быть бы живу, - подчеркивает Алексей Заплатин. - Мы прекрасно понимаем, что нужно аккумулировать огромные средства для участия СЗРК в аукционах».

Пока наука дает благоприятный прогноз по запасам краба на Северном бассейне. Но еще десять лет назад краболовы из-за подрыва ресурса были на грани полного закрытия промысла.

«Сейчас после всех этих усилий ситуация изменилась в лучшую сторону – краб на подъеме. Но это даже не местный вид, вселенец. Как он себя будет вести, до конца не изучено. И никакая наука не даст гарантий, что его всегда будет много. Подорвать запас за пару сезонов элементарно, это же сидячий объект. Есть риск, что его просто переловят, и тогда из высокорентабельного, маржинального бизнеса крабовый промысел опять уйдет в минус. Ведь в 2004 году в аукционе участвовало в общей сложности три десятка компаний, а спустя 15 лет из них осталось пять. Многие разорились как раз в 2008-2010 годы. Это только на бумаге или вот по телевизору может казаться, что краб – это сверхприбыли», - обращает внимание Алексей Заплатин.

На слушаниях в Госдуме он не согласился с утверждениями депутатов, что государство получает от добычи краба всего 300-400 млн рублей в год. «Как могут получаться 300-400 миллионов, если только у нашего консорциума совокупные фискальные платежи по всем компаниям 4,1 млрд рублей? Допустим, 1,3 миллиарда – это тралфлот, но остальное – это краболовные компании, там без малого 3 млрд рублей получается. Как же это соотносится?» - заметил гендиректор АТФ.

Решение связать доходы бюджета с результатами аукционов с точки зрения экономики выглядит очень странно, считает руководитель предприятия. «Основные поступления в бюджеты – налоговые платежи. Это стабильные, постоянные, прогнозируемые поступления. Повысьте ставку – да и собирайте! А сложные схемы придумывают не для этого: просто хотят у одних забрать и другим передать. Только рыбаки же не вчера родились. Скажите прямо: «Мы хотим у вас отобрать бизнес». Для этого и нужны аукционы», - резюмировал Алексей Заплатин.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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