09 апреля 2019 года

Крабы без тормозов

Парламентские слушания не повлияли на скорость прохождения в Госдуме законопроекта о крабовых аукционах. Зато ясно обозначили позицию государства в лице ряда депутатов и чиновников по отношению к историческому принципу – как к досадной помехе из прошлого.

Даже выбор даты парламентских слушаний – 8 апреля, всего за день до планируемого рассмотрения поправок во втором чтении, – выглядел насмешкой над регламентом. Более откровенную демонстрацию того, что любые прозвучавшие цифры, факты и мнения противников аукционных инициатив не будут услышаны, было бы трудно придумать.

Это понимали и участники мероприятия, которое практически не отличалось – и по атмосфере, и по действующим лицам – от недавнего заседания комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Тогда председатель комитета Николай Николаев уверял, что именно на парламентских слушаниях смогут высказаться и рыбаки, и регионы. Но по факту, как и неделей ранее, говорили в основном депутаты, сенаторы и представители федеральных ведомств.

Гонка за аукционами

Формально условности были соблюдены. «Мы договорились, что если услышим какие-то новые существенные аргументы, то сегодня еще раз комитетом соберемся и обсудим эти вопросы», – пообещал участникам слушаний Николай Николаев. Словно уходя от неприятной темы, он сразу предложил обсудить, «насколько эффективен вообще исторический принцип».

«На мой взгляд, ситуация, которая сложилась на крабовом рынке, когда у нас государство получает менее 1% за пользование ресурсами от оборота отрасли, несправедлива по отношению к государству», – заступился глава профильного комитета за федеральный бюджет. «Нам не нужен такой исторический принцип, который бы из года в год усугублял только ситуацию и не давал государству возможности получать средства за собственные ресурсы», – сформулировал он свою позицию.

«Исторический принцип наделения квотами в определенных направлениях и в определенных отраслях рыбного хозяйства – это действительно благо. Это то, что позволило отрасли встать на ноги после развала в 2000-х годах», – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, казалось, пытался сгладить впечатление от пламенной речи депутата.

Однако тут же выяснилось, что регулятора устроит только «правильный» исторический принцип, нацеленный на инвестиционное развитие и выполнение всех задач, которые ставит перед отраслью правительство. «В крабовом бизнесе никакой поддержки для осуществления инвестпроектов не требуется», – вынес вердикт глава рыбного ведомства. По словам Ильи Шестакова, новый закон создаст условия, когда инвестиции в модернизацию будут уже не правом, но обязанностью пользователей.

«Исторический принцип сыграл свою роль, помог в тепличных условиях не умереть сразу, а развиться и вырасти рыбному промыслу, но сейчас уже надо переходить на другие формы, потому что все остановилось», – статс-секретарь - замруководителя ФАС Андрей Цариковский не скрывал удовлетворения от перспективы электронных аукционов по квотам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, с энтузиазмом идею электронных торгов восприняло и руководство Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Оно воспользовалось моментом, чтобы прорекламировать свои услуги. Представитель биржи заверил, что компания сможет организовать проведение аукционов в самые короткие сроки.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин уточнил, что за последние 15 лет было 26 серьезных законопроектов, изменяющих базовый закон о рыболовстве, и 260 поправок. «Это динамично живущее существо, которое надо менять. Совершенно очевидно, что оно не может без конца быть в одном и том же состоянии», – сделал сенатор удивительный вывод.

Доходы регионов – не приоритет

Спешка почти всегда является синонимом некачественного законотворчества, предостерегла депутат от Архангельской области Ольга Епифанова. «Я с подозрением отношусь к любому законопроекту, который почему-то не рассылается в регионы, не проходит нормального обсуждения, а этот закон просто покрыт секретной тайной», – отметила парламентарий и добавила, что не поддерживает документ, потому что он в первую очередь забирает деньги у регионов.

«Регионы выступают против, – аналогичным образом аргументировал позицию фракции ЛДПР, голосовавшей в первом чтении против законопроекта, депутат Андрей Андрейченко. – Из всех приморских регионов имеются официальные письма, в которых говорится о миллиардных убытках бюджетов каждый год и о будущей потере рабочих мест».

Представляющий Приморский край парламентарий указал, что суммы, которые получает от крабового промысла государство, некорректны. Они не учитывают ни поступлений в бюджеты региональных уровней, ни социальной нагрузки, которую несет этот бизнес в регионах.

Это подтвердил и зампред правительства Архангельской области Евгений Фоменко. По его словам, поступления в местный бюджет только от одного предприятия – Архангельского тралового флота, который входит в группу СЗРК, в прошлом году составили 700 млн рублей.

Компании, возможно, затянут пояса потуже для участия в аукционах, но что им делать с уже запущенными проектами, поинтересовалась член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. Она обратила внимание на надуманный характер одной из главных претензий к краболовам – нежелании обновлять флот – и напомнила, что во всем мире для крабового промысла суда не строят с нуля, а переделывают.

«Проблемы возможного неосвоения объемов краба из-за старения флота не существует, – подчеркнула сенатор. – Или мы преследуем другую цель - смену владельцев этих крабовых квот?»

Не соответствуют истине и утверждения, что крабовый сектор совсем не инвестирует в отрасль. Руководитель проекта рыбокомбината «Островной» на Шикотане Михаил Зайцев напомнил, что именно краболовные компании откликнулись на просьбу государства спасти это предприятие. «Порядка 3 млрд рублей уже проинвестировано», – отчитался он перед депутатами.

В результате компания не смогла участвовать в программе инвестиционных квот, свободных средств просто не осталось, и в ближайшие годы лишится 20% объемов по рыбе. «Потеря сейчас половины краба, на которого приходится 50% выручки холдинга, поставит весь проект под угрозу срыва», – предупредил Михаил Зайцев.

А гендиректор Архангельского тралового флота Алексей Заплатин прямо призвал депутатов спуститься на землю. Налоговые отчисления СЗРК составляют 4,103 млрд рублей в год, из них 1,3 млрд рублей от рыбы, все остальное – это краб, привел он конкретные цифры. Общий объем инвестиций, потребовавшихся, чтобы вытянуть АТФ из долговой ямы и сделать прибыльным, по словам Алексея Заплатина, составил 12 млрд рублей.

«Проведение аукционов как основание для пополнения бюджета – это абсурд, - выразил мнение руководитель АТФ. – Достаточно внести изменения в Налоговый кодекс, и бизнес будет платить».

Поднимать налоги для бизнеса – нехорошо, воспротивился такому подходу Николай Николаев. Председатель комитета напомнил, что у действующих игроков останется целых 50% квоты, к тому же им никто не запрещает участвовать в аукционах на равных основаниях.

Поправки оставляют лазейки для рантье

Многие участники слушаний обратили внимание, что в поправках, одобренных комитетом ко второму чтению, срок закрепления аукционной квоты вырос до 15 лет, хотя еще неделю назад представитель правительства убеждал, что для государства это невыгодно. Бюджетная эффективность аукционов сразу падает на 20%, указал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Хватает в законопроекте и других уязвимых мест. Продление срока, за который пользователь должен построить судно, до пяти лет оставляет слишком много времени для эксплуатации ресурса без гарантий реализации проекта. А электронные торги, при их кажущейся прозрачности, никак не помешают недобросовестной компании выиграть у добросовестной. «Потому что она не несет социальную нагрузку, она не платит налоги, она не закредитована и никуда не инвестировала», – заявил Андрей Андрейченко.

«Любое предприятие может участвовать в аукционе, только победить не сможет финансового спекулянта, у которого нет бюджетных ограничений, зато есть серьезная административная поддержка», – согласился научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Он сравнил торги крабовыми квотами с залоговыми аукционами середины 1990-х, победители которых тоже, как предполагалось, брали на себя обязательства по осуществлению инвестиций.

Эксперт обратил внимание на абсурдность ситуации в целом: «Сначала приняли бюджет, в который внесли 40 млрд рублей безотносительно каких бы то ни было норм, не говоря уже о законе, а теперь мы собираемся и в ударные сроки пытаемся эти 40 млрд рублей узаконить». Причем размеры этой суммы, колоссальные для большинства регионов, для федерального бюджета не более чем статистическая погрешность. «На 1 марта неиспользуемые остатки средств на счетах бюджета, которые просто в бюджете лежали без движения, - 10,3 трлн рублей», – сослался Михаил Делягин на официальные данные Минфина.

Эти аргументы не произвели впечатления на председателя профильного комитета, который наравне с руководством Росрыболовства так и не увидел причин для потрясений в отрасли. Поскольку ОДУ по крабам, по информации федерального агентства, за последние годы вырос в 1,7 раза, в распоряжении предприятий будет практически столько же ресурса, сколько было сразу после аукционов, подсчитал Николай Николаев.

Гораздо больше его раздражала тема возможного лоббирования в законопроекте выгод совершенно конкретной бизнес-структуры, как и интерес, проявленный к ней со стороны СМИ. На просьбы журналистов назвать, кто из рыбаков, кроме предполагаемого инициатора передела, поддерживает новации, ни Николай Николаев, ни Илья Шестаков ответить не смогли или не пожелали.

Планируется, что законопроект об аукционной квоте для крабов будет рассматриваться во втором чтении на заседании Госдумы 9 апреля.

Анна ЛИМ, Fishnews