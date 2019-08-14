14 августа 2019 года

Олег Кожемяко хочет, чтобы краболовы строились в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался в поддержку строительства краболовов на Дальнем Востоке. Он заявил, что это административное решение будет сочетаться с мерами поддержки верфей.

Постановление о требованиях к реализации инвестиционных проектов правительство должно принять в рамках федерального закона о крабовых квотах. Одним из дискуссионных вопросов стало ограничение по местам постройки флота под квоты, которые будут выделяться на вылов крабов в Дальневосточном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews.

Суда в этом случае нужно строить на Дальнем Востоке, заявил вице-премьер – полпред президента Юрий Трутнев по итогам совещания, которое он провел 14 августа во Владивостоке.

Для Приморского края и Дальнего Востока в целом решение имеет большое значение, прокомментировал тему на пресс-подходе губернатор Олег Кожемяко. «У нас 12 судостроительных, судоремонтных заводов, где работает более 10 тыс. человек. Поэтому это подъем экономики в целом. Сумма порядка 40 млрд рублей», – сказал глава региона.

Он добавил, что прорабатываются стимулы для верфей: в регионе принят закон о льготе по налогу на прибыль, рассматривается поддержка через фонд развития промышленности.

С приходом на пост губернатора в Приморье Олег Кожемяко уже не раз заявлял о намерении развивать в регионе судостроение и судоремонт. В июле пресс-служба краевой администрации сообщила, что губернатор на встрече с премьер-министром РФ выступил за принцип: «где ловишь – там и строишь» при распределении крабовых квот. Дмитрий Медведев идею поддержал, говорилось в пресс-релизе.

Fishnews