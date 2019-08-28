Новости
Остров Шикотан

Курильский рывок

На Курильских островах в рыбной отрасли воплощается целый ряд проектов, связанных с развитием промысла, переработкой водных биоресурсов, пополнением рыбных запасов и логистикой.

Одно из направлений, на котором делается акцент, – повышение эффективности использования сырья. На Шикотане, в селе Крабозаводское, компания «Курильский рыбак» (входит в ГК «Гидрострой») готовится запустить современный комплекс, способный обрабатывать до 900 тонн сырья в сутки. Рыбоперерабатывающий комплекс обеспечит до 200 дополнительных рабочих мест. Новое производство находится рядом с уже действующим предприятием.

Предусматривается несколько технологических линий, где будут перерабатывать сардину-иваси, скумбрию, минтай и другие промысловые объекты. Будет выпускаться продукция глубокой переработки – как это и предусматривается программой инвестиционных квот, в которой участвует «Курильский рыбак».

Инвесторы также вложились в создание рыбомучного завода. За такими безотходными производствами будущее, считают в областном агентстве по рыболовству.

Масштабную инвестиционную программу реализует компания «Южно-Курильский рыбокомбинат». Это и приобретение флота, и модернизация береговой переработки, и строительство рыборазводного завода, и логистический проект – контейнерные перевозки рыбопродукции через Кунашир. Система тщательно выстроена и выверена: наращивание вылова увязано с ростом объемов производства продукции. Увеличение грузооборота требует развития контейнерного терминала.

В 2019 г. Южно-Курильский рыбокомбинат планирует запустить на Кунашире завод по производству рыбной муки и рыбьего жира. Как подчеркнули в компании, проект не имеет аналогов ни на советском, ни на постсоветском пространстве. Предприятие будет выпускать продукцию, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Компания усиливает группировку прибрежного флота: приобретено судно класса РС. Такой флот как раз и поставляет сырье для береговой перерабатывающей базы. Береговой завод по выпуску рыбопродукции работает круглый год, но по сезонам загруженность сильно разнится. Для того чтобы выравнять поставки сырья, как раз и пополняется прибрежный флот, рассказал гендиректор ЮКРК Константин Коробков.

В 2016 г. внимание всей страны привлекла судьба рыбокомбината «Островной»: о ситуации с предприятием рассказали во время президентской прямой линии. Вскоре на площадке Восточного экономического форума инвесторы, Росрыболовство и правительство Сахалинской области подписали меморандум о сотрудничестве: были определены шаги по выводу рыбокомбината на круглогодичный безубыточный режим работы.

Проект возрождения «Островного» предусматривает создание на Шикотане, в селе Малокурильское, рыбоперерабатывающего комплекса, позволяющего выпускать различные виды продукции. Это филе, мороженая рыба различных видов разделки, рыбная мука и жир, консервы. Сырье – минтай, треска, сельдь, кальмар, лососи и, конечно, сайра, сардина-иваси, скумбрия.

Планируется, что в состав комплекса войдут холодильник на 15 тыс. тонн единовременного хранения, консервный завод производительностью 250 тыс. банок в сутки, завод по выпуску мороженой рыбы, завод по производству филе, рыбомучное производство. Рынки сбыта – как в России, так и за рубежом. При этом будет обеспечено до 700 новых рабочих мест. «Островной» является резидентом территории опережающего развития «Курилы».

Инициативы в рыбной отрасли реализуются не только на южных, но и на северных Курилах. Компания «Гранис» одной из первых включилась в программу инвестиционных квот с проектом завода на Парамушире. Переработка будет многофункциональной, планируется выпускать продукцию из белорыбицы, командорского кальмара, лосося. Ориентироваться производители будут в том числе на конечного потребителя: в ассортиментном ряду нового предприятия лососевые стейки в вакуумной упаковке и очищенное филе кальмара, рассказал заместитель директора «Граниса» Дмитрий Макаренко.

Соглашение с Росрыболовством о реализации проектов под инвестквоты заключила и компания «Алаид», также работающая на Парамушире.

Механизм инвестквот еще нуждается в совершенствовании, федеральные власти уже готовят изменения, которые должны сделать взаимодействие с предпринимателями более прозрачным и понятным. Участники программы инвестквот ждут выхода этих поправок.

Работу по развитию рыбной отрасли на Курилах ведут и другие компании – например, «Северо-Курильская база сейнерного флота», «Континент», рассказали в областном агентстве по рыболовству. Для предприятий рыбохозяйственного комплекса в регионе предусмотрены различные меры господдержки.

Бизнес реализует и проекты в сфере лососеводства. Журналисты Fishnews в прошлом году стали свидетелями сразу двух знаковых событий. Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание мальков кеты с завода на Кунашире – выпуск стал на острове первым за 70 лет. Также наш корреспондент присутствовал при закладке икры на первом ЛРЗ Парамушира – этот проект реализует компания «Гранис».

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Остров Шикотан
  • Масштабную инвестиционную программу реализует компания «Южно-Курильский рыбокомбинат». Это и приобретение флота, и модернизация береговой переработки, и строительство рыборазводного завода, и логистический проект – контейнерные перевозки рыбопродукции через Кунашир
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: икракальмарлососьминтайправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

    Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Сколько стоит рыбная отрасль России?

    Все материалы

    Интервью

    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

    Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

    Петур Якоб ПЕТУРССОН

    Современные жемчужины Тихого океана

    Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

    Генеральный директор Архангельского тралового флота

    Алексей ЗАПЛАТИН

    Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

    Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

    Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

    Евгений КАЦ

    По правилам рыболовства предстоит большая работа

    Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

    Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

    Евгений НОВОСЕЛОВ

    Увеличиваем присутствие на российском рынке

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

    Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

    ЛИ Нам Ки

    Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

    Все материалы

    Крупным планом

    Остров Шикотан

    Курильский рывок

    Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

    Система пошла вразнос

    «Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

    «Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

    Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

    Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

    Все материалы

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

    Рыбные дни удались

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.