28 августа 2019 года

Курильский рывок

На Курильских островах в рыбной отрасли воплощается целый ряд проектов, связанных с развитием промысла, переработкой водных биоресурсов, пополнением рыбных запасов и логистикой.

Одно из направлений, на котором делается акцент, – повышение эффективности использования сырья. На Шикотане, в селе Крабозаводское, компания «Курильский рыбак» (входит в ГК «Гидрострой») готовится запустить современный комплекс, способный обрабатывать до 900 тонн сырья в сутки. Рыбоперерабатывающий комплекс обеспечит до 200 дополнительных рабочих мест. Новое производство находится рядом с уже действующим предприятием.

Предусматривается несколько технологических линий, где будут перерабатывать сардину-иваси, скумбрию, минтай и другие промысловые объекты. Будет выпускаться продукция глубокой переработки – как это и предусматривается программой инвестиционных квот, в которой участвует «Курильский рыбак».

Инвесторы также вложились в создание рыбомучного завода. За такими безотходными производствами будущее, считают в областном агентстве по рыболовству.

Масштабную инвестиционную программу реализует компания «Южно-Курильский рыбокомбинат». Это и приобретение флота, и модернизация береговой переработки, и строительство рыборазводного завода, и логистический проект – контейнерные перевозки рыбопродукции через Кунашир. Система тщательно выстроена и выверена: наращивание вылова увязано с ростом объемов производства продукции. Увеличение грузооборота требует развития контейнерного терминала.

В 2019 г. Южно-Курильский рыбокомбинат планирует запустить на Кунашире завод по производству рыбной муки и рыбьего жира. Как подчеркнули в компании, проект не имеет аналогов ни на советском, ни на постсоветском пространстве. Предприятие будет выпускать продукцию, востребованную как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Компания усиливает группировку прибрежного флота: приобретено судно класса РС. Такой флот как раз и поставляет сырье для береговой перерабатывающей базы. Береговой завод по выпуску рыбопродукции работает круглый год, но по сезонам загруженность сильно разнится. Для того чтобы выравнять поставки сырья, как раз и пополняется прибрежный флот, рассказал гендиректор ЮКРК Константин Коробков.

В 2016 г. внимание всей страны привлекла судьба рыбокомбината «Островной»: о ситуации с предприятием рассказали во время президентской прямой линии. Вскоре на площадке Восточного экономического форума инвесторы, Росрыболовство и правительство Сахалинской области подписали меморандум о сотрудничестве: были определены шаги по выводу рыбокомбината на круглогодичный безубыточный режим работы.

Проект возрождения «Островного» предусматривает создание на Шикотане, в селе Малокурильское, рыбоперерабатывающего комплекса, позволяющего выпускать различные виды продукции. Это филе, мороженая рыба различных видов разделки, рыбная мука и жир, консервы. Сырье – минтай, треска, сельдь, кальмар, лососи и, конечно, сайра, сардина-иваси, скумбрия.

Планируется, что в состав комплекса войдут холодильник на 15 тыс. тонн единовременного хранения, консервный завод производительностью 250 тыс. банок в сутки, завод по выпуску мороженой рыбы, завод по производству филе, рыбомучное производство. Рынки сбыта – как в России, так и за рубежом. При этом будет обеспечено до 700 новых рабочих мест. «Островной» является резидентом территории опережающего развития «Курилы».

Инициативы в рыбной отрасли реализуются не только на южных, но и на северных Курилах. Компания «Гранис» одной из первых включилась в программу инвестиционных квот с проектом завода на Парамушире. Переработка будет многофункциональной, планируется выпускать продукцию из белорыбицы, командорского кальмара, лосося. Ориентироваться производители будут в том числе на конечного потребителя: в ассортиментном ряду нового предприятия лососевые стейки в вакуумной упаковке и очищенное филе кальмара, рассказал заместитель директора «Граниса» Дмитрий Макаренко.

Соглашение с Росрыболовством о реализации проектов под инвестквоты заключила и компания «Алаид», также работающая на Парамушире.

Механизм инвестквот еще нуждается в совершенствовании, федеральные власти уже готовят изменения, которые должны сделать взаимодействие с предпринимателями более прозрачным и понятным. Участники программы инвестквот ждут выхода этих поправок.

Работу по развитию рыбной отрасли на Курилах ведут и другие компании – например, «Северо-Курильская база сейнерного флота», «Континент», рассказали в областном агентстве по рыболовству. Для предприятий рыбохозяйственного комплекса в регионе предусмотрены различные меры господдержки.

Бизнес реализует и проекты в сфере лососеводства. Журналисты Fishnews в прошлом году стали свидетелями сразу двух знаковых событий. Южно-Курильский рыбокомбинат отправил в свободное плавание мальков кеты с завода на Кунашире – выпуск стал на острове первым за 70 лет. Также наш корреспондент присутствовал при закладке икры на первом ЛРЗ Парамушира – этот проект реализует компания «Гранис».

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