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Совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги. Фото пресс-службы Правительства РФ

В проект спасения Волги хотят включить «рыбную» программу

Минприроды предлагает дополнить федеральный проект «Оздоровление Волги» программой повышения рыбопродуктивности, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. По его словам, такой документ уже готовит Росрыболовство.

Совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги провел в Астрахани премьер-министр Дмитрий Медведев (стенограмма опубликована на сайте кабмина). Говоря о целях федерального проекта «Оздоровление Волги», он обратил внимание на окружающую среду, природу, рыбу, «которой должно стать больше».

«Задача этого проекта – свести к минимуму, по возможности окончательно ликвидировать вред, который человек за десятилетия причинил самой большой реке в европейской части нашей страны. На эти цели до 2024 года планируем выделить около 205 млрд рублей, бóльшая часть – средства федерального бюджета», - напомнил глава правительства.

Уменьшить стоки, проложить рыбоходы

Дмитрий Медведев подчеркнул, что до 2024 г. нужно втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в Волгу и ее притоки, - до 1,05 куб. км. Сделать это можно в первую очередь за счет строительства и модернизации коммунальных очистных сооружений, отметил премьер. По его словам, на эти цели предусмотрено более 140 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – около 85 млрд рублей.

«При этом мы должны сделать более жесткой систему контроля и, соответственно, штрафы за несанкционированный сброс сточных вод, загрязнение водоемов и прибрежных территорий – как от предприятий, так, собственно, и от отдельных граждан», - добавил председатель правительства.

Он заметил, что кардинальные меры, многомиллиардные вложения требуются и для решения проблем Волго-Ахтубинской поймы. Федеральный проект предполагает строительство комплекса гидротехнических сооружений, чтобы обеспечить дополнительный приток воды в Ахтубу из Волгоградского водохранилища.

«Нужно чистить каналы, по которым идет на нерест рыба, строить новые системы подачи воды для нужд сельского хозяйства и многое другое», - заявил Дмитрий Медведев.

Растить рыбу и лес

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин доложил, что работы начались во всех 16 регионах-участниках проекта. По информации Минстроя, уже заключено контрактов на 1,4 млрд рублей.

«Продолжаются работы на Нижней Волге в Волгоградской и Астраханской областях по линии Росводресурсов и Росрыболовства. Общая протяженность восстановленных водных артерий достигнет 32 км, площадь очищенных акваторий – 8,3 тыс. га, что позволит улучшить состояние рыбоходных каналов и нерестовых массивов», - рассказал глава Минприроды.

Отдельно он остановился на социально важных аспектах, сообщает корреспондент Fishnews.

«Первое – повышение рыбопродуктивности, о чем постоянно говорят люди. Мы предлагаем дополнить федеральный проект такой программой. Росрыболовством она готовится, ожидаем ее рассмотрения в ближайшее время», - отметил Дмитрий Кобылкин.

Второе предложение связано с созданием защитных лесов по берегам Волги – планируется, что это приведет к снижению поступлений загрязняющих веществ с поверхностным стоком.

«Предварительно сформированная программа предусматривает лесоразведение на площади порядка 3 тыс. га, финансирование оценивается на уровне 2 млрд рублей. Республика Татарстан готова приступить к этой работе уже в 2020 году», - проинформировал министр.

Воды мало, металлолома много

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин назвал первоочередным и важным мероприятием проектирование дальнейшей расчистки одного их крупнейших рукавов Волги - Ахтубы. В будущем году за счет средств федерального бюджета планируется разработка проектно-сметной документации, начало выполнения подрядных работ запланировано на 2021 г. Предварительная оценка показала, что из всей протяженности Ахтубы на территории Астраханской области (это около 400 км) в оздоровительных мероприятиях нуждаются порядка 115 км, рассказал Игорь Бабушкин.

К одной из актуальных проблем региона он отнес недостаточное заполнение водой уникальной системы – зоны Западных подстепных ильменей.

«Для решения данного вопроса в рамках федерального проекта запланированы мероприятия по расчистке водных объектов и строительству гидротехнических сооружений», - отметил врио губернатора.

Он подчеркнул, что в Астраханской области также требует решения вопрос, характерный для всего Поволжья, – подъем затонувших судов. «В соответствии с соглашением о реализации проекта «Оздоровление Волги» с Министерством природных ресурсов Российской Федерации планируется за период с 2022 по 2024 год поднять на территории региона 33 затонувших судна. Объем финансирования составляет 1,252 млрд рублей», - сообщил Игорь Бабушкин.

Fishnews

  • Совещание о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги. Фото пресс-службы Правительства РФ
  • Министр природных ресурсов Дмитрий КОБЫЛКИН. Фото пресс-службы Правительства РФ
  • Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ. Фото пресс-службы Правительства РФ
  • Врио губернатора Астраханской области Игорь БАБУШКИН. Фото пресс-службы Правительства РФ
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