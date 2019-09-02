02 сентября 2019 года

Георгий Мартынов: Стимула для рыболовного судостроения так и не видим

Формулировки постановления о постройке судов-краболовов на Дальнем Востоке размыты и вряд ли станут стимулом для развития судостроительной отрасли, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Постановления и распоряжения по крабовым квотам опубликовало 29 августа Правительство РФ. «На многие вопросы, в том числе и те, что ставила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, мы не нашли ответы», - прокомментировал вышедшие документы президент АРПП Георгий Мартынов.

Так, не нашли отражение в постановлении, определяющем требования к объектам инвестиций, особенности добычи глубоководных видов краба – стригунов ангулятуса и красного. АРПП предлагала учесть специфику промысла и предусмотреть под квоты вылова этих объектов отдельный тип объекта инвестиций.

Говоря о необходимости введения аукционных квот на добычу краба, власти заявляли, что такая мера должна помочь в развитии отечественного судостроения, напомнил собеседник Fishnews. Речь шла и о стимуле для верфей Дальнего Востока. Однако в итоге в постановление правительства вошла лишь норма о том, что победители торгов должны сначала доказать невозможность или нецелесообразность реализации проекта на площадках ДФО, а затем уже обращаться к их конкурентам в западной части страны.

«Считаю серьезной ошибкой, что в постановление правительства не вошло четкое требование о строительстве флота под квоты, выделяемые на вылов крабов на Дальнем Востоке, на верфях ДФО. И мы это поймем через какое-то время», - заявил Георгий Мартынов.

Развитие в регионе судостроения дало бы толчок судоремонту, считает руководитель АРПП. Нынешние формулировки постановления он назвал размытыми. Непонятно, в чьих интересах и для развития чего тогда квоты выставляются на торги. В целом вопрос поддержки отечественного рыбопромыслового судостроения так и остается открытым, полагает президент ассоциации.

Ранее Георгий Мартынов уже отмечал, что в преддверии аукциона некоторые российские компании активно размещают за рубежом заказы на переоборудование судов под промысел и перевозку живого краба.

Fishnews

