Новости
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Стимула для рыболовного судостроения так и не видим

Формулировки постановления о постройке судов-краболовов на Дальнем Востоке размыты и вряд ли станут стимулом для развития судостроительной отрасли, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Постановления и распоряжения по крабовым квотам опубликовало 29 августа Правительство РФ. «На многие вопросы, в том числе и те, что ставила Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, мы не нашли ответы», - прокомментировал вышедшие документы президент АРПП Георгий Мартынов.

Так, не нашли отражение в постановлении, определяющем требования к объектам инвестиций, особенности добычи глубоководных видов краба – стригунов ангулятуса и красного. АРПП предлагала учесть специфику промысла и предусмотреть под квоты вылова этих объектов отдельный тип объекта инвестиций.

Говоря о необходимости введения аукционных квот на добычу краба, власти заявляли, что такая мера должна помочь в развитии отечественного судостроения, напомнил собеседник Fishnews. Речь шла и о стимуле для верфей Дальнего Востока. Однако в итоге в постановление правительства вошла лишь норма о том, что победители торгов должны сначала доказать невозможность или нецелесообразность реализации проекта на площадках ДФО, а затем уже обращаться к их конкурентам в западной части страны.

«Считаю серьезной ошибкой, что в постановление правительства не вошло четкое требование о строительстве флота под квоты, выделяемые на вылов крабов на Дальнем Востоке, на верфях ДФО. И мы это поймем через какое-то время», - заявил Георгий Мартынов.

Развитие в регионе судостроения дало бы толчок судоремонту, считает руководитель АРПП. Нынешние формулировки постановления он назвал размытыми. Непонятно, в чьих интересах и для развития чего тогда квоты выставляются на торги. В целом вопрос поддержки отечественного рыбопромыслового судостроения так и остается открытым, полагает президент ассоциации.

Ранее Георгий Мартынов уже отмечал, что в преддверии аукциона некоторые российские компании активно размещают за рубежом заказы на переоборудование судов под промысел и перевозку живого краба.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккрабправительствосудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Губернатор Камчатского края

Владимир ИЛЮХИН

Рыбаки свои обязательства выполняют

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Андрей АНДРЕЙЧЕНКО

Присмотрим и за аукционами, и за доходами в бюджет

Все материалы

Интервью

Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

Генеральный директор ООО «Антей»

Андрей ПОЛОМАРЬ

Рыбаки ищут новые точки приложения сил

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ Петур Якоб ПЕТУРССОН. Фото предоставлено компанией Skaginn 3X

Менеджер по продажам Skaginn 3X в России и СНГ

Петур Якоб ПЕТУРССОН

Современные жемчужины Тихого океана

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА) ЛИ Нам Ки

Президент Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (КОАЕСА)

ЛИ Нам Ки

Бизнес Кореи видит перспективы российской рыбной биржи

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Во Владивостоке нужно представить все дары наших морей

Все материалы

Крупным планом

Остров Шикотан

Курильский рывок

Вслед за крабами на торги могут последовать и другие объекты промысла

Система пошла вразнос

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

«Океанрыбфлот»: Покорители океана под звездой рыбака

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.