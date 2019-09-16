16 сентября 2019 года

Рыбаки просят определиться с ориентирами для отрасли

Отраслевое сообщество предложило провести выездное заседание правительства в Мурманске, чтобы поднять вопрос о будущем рыбохозяйственного комплекса и задать новые ориентиры для бизнеса – на фоне грядущих аукционов по продаже квот.

В Мурманске прошло первое заседание территориального рыбохозяйственного совета под председательством нового главы региона Андрея Чибиса. Он подчеркнул, что позиция Мурманской области в отношении продолжающихся атак на исторический принцип распределения квот на вылов рыбы остается неизменной, а доводы по сохранению исторического подхода восприняты на федеральном уровне.

«Позиция Мурманской области услышана. Она поддержана и вице-премьером Алексеем Васильевичем Гордеевым, и председателем правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Соответствующие изменения в план по развитию конкуренции внесены. Несмотря на позицию отдельных ведомств, Мурманская область оборону держит. Мы защищаем наших рыбаков», – заявил Андрей Чибис.

Приоритетами региональных властей в сфере рыбного хозяйства новый губернатор назвал развитие прибрежного рыболовства и береговой рыбопереработки, а также защиту прав местных жителей на любительский лов с возможностью реализации уловов.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, совместно с федеральными органами власти подготовлено постановление, разрешающее на территории области любительский лов камчатского краба. Его опубликование ожидается в ближайшее время.

На заседании говорилось о сложной ситуации в рыбной отрасли, спровоцированной изменениями в законодательстве, подготовка которых до последнего момента держалась в секрете. Поправки, давшие зеленый свет аукционам и фактически разрушающие исторический принцип, лишили рыбаков возможности планировать работу хотя бы на несколько лет вперед. В связи с этим председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов выступил с идеей провести в Мурманске выездное заседание правительства и включить в повестку дня вопрос развития рыбохозяйственного комплекса.

«Все без исключения производственные предприятия Северного бассейна просят власть очертить красные линии, за которые нельзя заходить федеральным министрам, руководителям агентств или служб, и каждый квартал предлагать очередные ведомственные «новеллы» по так называемому «совершенствованию» рыбного хозяйства», – прокомментировал он ситуацию Fishnews.

Избранный губернатор Мурманской области предложил участникам встречи подготовить обоснования такой инициативы. Областной рыбохозяйственный совет планируется вновь провести через месяц, но уже в обновленном составе.

Fishnews