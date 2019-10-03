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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Рыбаки предложили направить деньги от аукционов на развитие отрасли

Средства, полученные от крабовых торгов, нужно целевым потоком направить на развитие отраслевых институтов, прежде всего – на исследования, заявил на Международном конгрессе рыбаков президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

В начале октября должен состояться аукцион по продаже долей квот добычи крабов. Предполагается, что он обеспечит поступление не менее 125 млрд рублей.

Эти деньги нужно адресно направить на финансирование целевых научных программ – с таким предложением на XIV Международном конгрессе рыбаков выступил президент АРПП Георгий Мартынов, сообщает корреспондент Fishnews.

Отрасли требуются средства на науку, причем не только на исследования для подготовки прогнозов общих допустимых уловов (ОДУ), но и на промысловую разведку, исследования по технике промысла, производству продукции.

«Сегодня рыбохозяйственная наука нуждается в сохранении и развитии научно-кадрового потенциала, а также материально-технические базы», – подчеркнул Георгий Мартынов.

Нужно на нормативном уровне установить обязательства государства целевым образом направлять средства, вырученные от аукционной продажи квот, на развитие научно-исследовательских организаций, в первую очередь – на исследования, заявил руководитель АРПП. Он предложил отразить эту инициативу в резолюции конгресса.

«Рыбаки уже не требуют крабов, они просят хотя бы сохранить науку!» – обратился к властям Георгий Мартынов.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков ранее заявлял, что средства от крабовых торгов пойдут на финансирование госпрограммы по развитию отрасли, в том числе на отраслевую науку, поддержку рыбоохраны.

О конгрессе

XIV Международный конгресс рыбаков проходит во Владивостоке с 3 по 4 октября. Организаторами выступают администрация Приморского края, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциация добытчиков минтая (АДМ), Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока, Дальневосточная ассоциация «Аквакультура», медиахолдинг Fishnews, IKRA Group.

Спонсоры конгресса – холдинг «Антей», ООО «Морской бриз», группа компаний «Доброфлот», компании Mitsubishi marine engine и Marique. Мероприятие поддерживают посольство Исландии, государственно-частное партнерство Promote Island.

Участвуют представители России, Китая, Норвегии, Латвии, Исландии, Кореи, Никарагуа, США, Польши, Вьетнама, Германии, Франции, Японии.

Fishnews

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