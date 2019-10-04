04 октября 2019 года

Аукционы предложили «убрать-оставить»

Минсельхоз сообщил бизнесу, что не поддерживает предложение ФАС по распространению аукционного принципа. Сама антимонопольная служба ссылается на то, что изменения не затронут интересы компаний, которые участвуют в программе инвестквот.

ВАРПЭ проинформировала участников Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса о позиции Минсельхоза. Министерство заявило, что рассмотрело проект изменений дорожной карты по развитию конкуренции, представленный антимонопольной службой. Итоги этого рассмотрения: Минсельхоз поддерживает исключение пункта о регулярных – раз в три-пять лет – аукционах и не согласен с иными предложениями ФАС по разделу «Рыбохозяйственный комплекс» дорожной карты.

Речь идет об инициативах распределять не менее 50% объема квот на электронном аукционе; а также отправить на торги увеличенный объем ОДУ, сообщает корреспондент Fishnews.

Предложение об исключении пункта о регулярных аукционах – раз в три-пять лет, и о 50% вошло в один проект распоряжения, представленный ФАС.



Само антимонопольное ведомство уже не раз заявляло, что исторический принцип распределения квот неэффективен.

Минсельхоз и Росрыболовство ранее отмечали, что в отрасли запущен механизм инвестиционных квот. Пока не будут получены результаты ввода в эксплуатацию объектов инвестиций, формировать механизм перераспределения долей квот на аукционах преждевременно, обращали внимание в этих ведомствах.

Однако антимонопольная служба заявила, что предложение о 50% не затронет интересы компаний, которые включились в программу инвестквот: на торги предлагается отправить объемы из общего объема квот добычи в морских водах. Между тем это как раз основной вид квот, по которому работают предприятия, сообщает корреспондент Fishnews.

Вице-премьер Алексей Гордеев пообещал, что изменения условий закрепления квот на вылов рассматриваться не будут. Но такая гарантия дана только на три года. «На этот период будет сохранен исторический принцип квотирования», – говорилось в сообщении пресс-службы правительства.

Fishnews